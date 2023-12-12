Боррель: "гарантии безопасности" ЕС для Украины заключаются в расширении поставок оружия

Как заявил глава внешнеполитической службы Европейского Союза, соответствующее решение примут на саммите Евросоюза 14-15 декабря

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС "продвинутые гарантии безопасности" для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, решение будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС, - сообщил Боррель. - Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку".

"Министры должны дать мне полномочия представить на саммите наши гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира (через который Брюссель финансирует поставки оружия Киеву - прим. ТАСС) и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной", - отметил Боррель.

По его словам, Россия "усилила свои атаки, <...> несколько дней назад Киев подвергся мощнейшей атаке дронов". Поэтому Боррель полагает, что "настал момент, когда ЕС должен использовать все свои возможности для поддержки Украины".

Отвечая на вопрос о рисках блокировки помощи Украине со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана, он заявил: "Это будет решать саммит. Но я верю, что европейское единство не будет разрушено".

Боррель отметил, что до настоящего момента Европейский фонд мира использовался исключительно для компенсации странам ЕС "опустошения складов" - поставок Киеву снарядов из запасов собственных армий. "Сейчас многие страны ЕС считают, что нужно говорить о производстве новых снарядов (финансируемом через Европейский фонд мира - прим. ТАСС), поскольку у запасов есть пределы. Поэтому я готов обсуждать озабоченность Германии и других стран, чтобы провести переоценку того, как мы можем продолжать поддержку Украины на уровне ЕС", - сказал он.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту ЕС и его страны поставили Киеву оружия более чем на €26 млрд.

Ранее Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель признали, что ЕС не сможет выполнить свое обещание поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов и ракет с марта 2023 года по конец февраля 2024 года, поскольку производство боеприпасов в странах ЕС пока не достигло ожидаемого уровня.

Как ожидается, на саммите ЕС 14-15 декабря лидеры сообщества должны обсудить предложение Еврокомиссии выделить Украине на период с 2024 по 2027 годы €50 млрд бюджетной поддержки и €20 млрд на поставки оружия.