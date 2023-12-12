«Для действий в Чёрном море»: Британия передаст Украине два тральщика из состава ВМС Соединенного королевства

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Военно-морские силы Украины пополнятся еще двумя британскими тральщиками типа Sandown, корабли из состава королевских ВМС передаст Великобритания. Соответствующее заявление распространило Минобороны Соединенного королевства.

Британия передаст Украине два тральщика для "обеспечения безопасности" в Черном море. В Лондоне планируют, что уже украинские корабли противоминной обороны будут действовать в акватории Черного моря, благодаря чему Киев сумеет нарастить экспорт сельхозпродукции. Отмечается, что британцы не передают тральщики украинцам, а продают. Киев закупит корабли через UK Export Finance - экспортно-кредитное агентство Великобритании.

Два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в вооруженные силы Украины с целью укрепления способности(...) действовать на море

- говорится в заявлении.

На этом еще не все, Великобритания и Норвегия сформируют морскую коалицию для последующей поставки кораблей Украине для обеспечения безопасности на Черном море.

Со своей стороны отметим, что у Украины уже имеются два тральщика, переданных Великобританией в 2021 году и получивших названия "Чернигов" и "Черкассы". Эти два корабля продолжают находиться у британских берегов, поскольку доставить их в Черное море возможности нет, российский флот тральщики попросту потопит. По-видимому, скоро у побережья Великобритании будут болтаться уже четыре тральщика ВМС Украины.