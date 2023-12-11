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ТАСС

Пентагон полагает, что у Киева есть необходимое для успеха на поле боя оружие

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Сабрина Сингх
Сабрина Сингх.
Источник изображения: s7d2.scene7.com

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Украине "дали подготовку, оборудование, поддержку, которая требуется, чтобы добиваться успеха"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что Украина сейчас располагает вооружениями, необходимыми для успешного ведения боевых действий. С таким заявлением выступила в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

На вопрос, считает ли американская сторона ситуацию на Украине тупиковой с точки зрения боевых действий, она ответила: "Я бы предоставила украинцам говорить об их операциях. Опять же, мы уверены, что у них есть то, что им нужно для успеха на поле боя".

Отвечая на реплику журналиста о том, что попытки украинских военных провести контрнаступление потерпели крах, Сингх выступила со следующим утверждением: "Не думаю, что они бы сказали, что оно потерпело крах. Мы видели, что они добивались успехов в контрнаступлении. Возможно, не каждый день были такие успехи, которых им бы хотелось. Но есть постепенный прогресс".

"Мы дали им подготовку, оборудование, поддержку, которая требуется им, чтобы добиваться успеха. И мы вполне уверены в том, что они добьются успеха", - заверила заместитель пресс-секретаря Пентагона, говоря об украинской стороне. Как она добавила, "одна из составляющих этого - оживление их военно-промышленной базы".

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева. В начале ноября главком ВС Украины Валерий Залужный заявил в интервью журналу The Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться глубокого прорыва.

ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

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Компании
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