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ТАСС

El Pais: Зеленский сталкивается с ростом сопротивления в США и ЕС по дальнейшей поддержке

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Olivier Matthys/Reuters

По информации газеты, отказ президента Украины выступать перед американскими сенаторами может служить признаком сложностей, которые могут появиться в 2024 году, особенно учитывая предвыборную кампанию в Соединенных Штатах

МАДРИД, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим сопротивлением в США и Европе по вопросу дальнейшей поддержки Киеву, а также с ростом недовольства внутри страны и отсутствием прогресса в конфликте с Россией. Об этом пишет газета El Pais.

Она напомнила, что украинский лидер отказался выступать перед сенаторами США по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву. Издание считает, что Зеленский никогда не упускает возможности выступить перед представителями одного из своих ключевых союзников. Позиция президента была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается на международной арене и в конфликте с РФ, полагает газета.

Как сообщили ей источники, близкие к МИД Украины, происходящее в США может служить признаком сложностей, которые могут появиться в 2024 году, особенно учитывая предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Проблемы также исходят со стороны ЕС, о чем свидетельствует позиция Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз и разногласия в сообществе по вопросам финансирования помощи для Киева, пишет El Pais.

Отсутствие прогресса в конфликте с РФ без признаков того, что Киев сможет продвинуться в военном отношении в 2024 году, также подпитывает недовольство внутри самой Украины, полагает издание. 

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Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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