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ТАСС

Белый дом признал, что не может дать отчет о всем поставленном Киеву оружии

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Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что в США разделяют обеспокоенность по поводу систем вооружений, отправленных на Украину

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не в состоянии отчитаться о всех поставленных Украине вооружениях. Это признал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Вопрос отчетности. Мы в действительности разделяем обеспокоенность по этому поводу. Мы разделяли обеспокоенность по поводу этих систем и вооружений с того времени, как начали их передавать Украине. <...> И украинцы тоже обеспокоены на этот счет", - утверждал представитель Белого дома. "Последнее, что я скажу по этому вопросу: речь идет о войне. И если вы думаете, что можете определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля, то вы мечтатель", - заявил Кирби.

По его словам, дать всеобъемлющий отчет относительно поставленных Киеву вооружениях невозможно. "Это война, боевые действия. Мы делаем все возможное, чтобы отчитаться о предоставляемой помощи, о том, как они ее используют", - сказал сотрудник СНБ. "Мы все относимся к этому серьезно. Но это война. И это война, в которой мы привержены победе Украины", - добавил Кирби.

Российские должностные лица неоднократно предупреждали об угрозе расползания вооружений, поставляемых на Украину, по другим регионам мира. Наряду с этим, комментируя военную помощь Запада Киеву, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в опубликованном 27 марта интервью "Российской газете" подчеркнул, что НАТО превратилась в сторону конфликта на Украине. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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