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ТАСС

Politico: в ЕС не поддерживают план финансирования Украины за счет замороженных активов РФ

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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Европейские чиновники отмечают, что инициатива Испании не позволит достаточно быстро получить прибыль с российских активов, уточнила газета

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Большинство стран ЕС не поддерживает предложенный Испанией план финансирования Украины за счет замороженных российских активов из-за невозможности достаточно быстро получить с них прибыль. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, представители нескольких стран блока на встрече во вторник вечером заявили, что испанское предложение "не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины", поскольку Киеву потребуются месяцы, если не годы, чтобы получить эти деньги. По словам нескольких послов ЕС, прибыль от российских активов "не даст экономике Украины быстрого толчка", а наоборот, может "подорвать обязательства ЕС по оказанию поддержки Киеву". Вопросы у участников встречи вызвали также представленные Испанией цифры, согласно которым прибыль от замороженных в странах ЕС резервов РФ может принести Киеву от €15 до €17 млрд к 2027 году.

Газета отметила, что предложение Мадрида, которое должно обсуждаться на запланированном на 14-15 декабря саммите сообщества, "настолько противоречило мнению большинства правительств", что несколько побеседовавших с Politico дипломатов предположили, что составившие его чиновники испанского правительства "не имели достаточного представления о настроениях в остальных странах ЕС". Несколько дипломатов даже задались вопросом, не стремится ли Мадрид привлечь дополнительные средства для решения внутренних кризисов Евросоюза вместо помощи Киеву. "Это похоже на черный ход, чтобы попытаться использовать дополнительные средства на Украину для других расходов, которые по совпадению находятся в списке приоритетов самой Испании", - пояснил неназванный дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Этот план будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите 14-15 декабря, пока единства между странами ЕС по этому предложению нет. По информации агентства, план уточняет несколько требующих согласования вопросов, которые подняли несколько стран ЕС, в частности, что взимаемый ЕС налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами. Reuters отмечает, что утверждение этих предложений Еврокомиссией 12 декабря позволит их обсудить на декабрьском саммите ЕС.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, под налогообложение могут подпасть доходы с примерно €200 млрд российских активов, замороженных в европейских странах. Суммарная прибыль от их реинвестиций, в частности на базирующейся в Бельгии площадке Euroclear, составляет порядка €3 млрд, по данным на ноябрь 2023 года. Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что особые налоги с этой суммы в размере €1,7 млрд Бельгия по решению своего правительства планирует отдать в фонд поддержки Киева в 2024 году. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Испания
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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