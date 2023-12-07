Войти
ЦАМТО

Украина в 2023 году потратила на безопасность, оборону и критически важные проекты около 93 млрд. долл.

265
0
0
Флаг США в Киеве
Флаг США в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Nariman El-Mofty

ЦАМТО, 6 декабря. Украина в текущем году потратила на безопасность, оборону и "критически важные проекты" порядка 93 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

Ранее министерство финансов Украины сообщило, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 млрд. долл., составив почти 60% расходной части госбюджета.

"В этом году мы потратили 3,4 трлн. гривен (порядка 93 млрд. долл.). Прежде всего, на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит более 1 трлн. гривен (27,3 млрд. долл.) покрываем при поддержке партнеров", – сказал Д.Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам премьера, за 11 месяцев текущего года Украина получила 37,4 млрд. долл. внешнего финансирования, в том числе через фонды Всемирного банка 14 млрд. долл.

Как напоминает агентство, ранее Д.Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
07.02.2022
Великобритания направила на Украину более 100 спецназовцев для обучения украинских военных - СМИ
07.12.2020
Ударный беспилотник «Сокол-300»: что за аналог «Байрактара» сделали на Украине (Depo, Украина)
12.06.2019
США выделяют 6,5 млрд долларов Европе для "сдерживания России"
02.08.2017
Госдеп и Пентагон разработали план поставки оборонительного вооружения Украине - WSJ
27.05.2015
ВПК: Россия не будет копировать "Мистрали"
05.06.2013
Украина будет бороться за контракт на поставку Таиланду боевых кораблей
29.03.2010
Тройная бухгалтерия военного экспорта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО