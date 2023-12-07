Украина в 2023 году потратила на безопасность, оборону и критически важные проекты около 93 млрд. долл.

ЦАМТО, 6 декабря. Украина в текущем году потратила на безопасность, оборону и "критически важные проекты" порядка 93 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

Ранее министерство финансов Украины сообщило, что за последние 9 месяцев расходы на военные нужды превысили 34 млрд. долл., составив почти 60% расходной части госбюджета.

"В этом году мы потратили 3,4 трлн. гривен (порядка 93 млрд. долл.). Прежде всего, на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит более 1 трлн. гривен (27,3 млрд. долл.) покрываем при поддержке партнеров", – сказал Д.Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам премьера, за 11 месяцев текущего года Украина получила 37,4 млрд. долл. внешнего финансирования, в том числе через фонды Всемирного банка 14 млрд. долл.

Как напоминает агентство, ранее Д.Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.