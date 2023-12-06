«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ

Полковник Ходаренок: план по затоплению туннелей ХАМАС лишит Газу питьевой воды

Власти Израиля планируют затопить сети подземных сооружений ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Эффективна ли такая тактика, почему закачивать в туннели будут именно морскую воду и чем опасен этот план - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По некоторым оценкам, под поверхностью сектора Газа находится разветвленная сеть туннелей и подземные сооружения общей протяженностью до 500 км. Израиль изучает возможность затопить ее морской водой.

Надо отметить, что каких-либо непреодолимых технических препятствий на пути реализации этого замысла нет. По данным The Wall Street Journal, уже в середине прошлого месяца инженерные подразделения Армии обороны Израиля развернули мощные насосные станции для перекачки морской воды и подготовились к возможному затоплению тоннелей сектора Газа. Они находятся примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Воду предполагается забирать из Средиземного моря. Мощность насосных станций - не менее нескольких тысяч кубометров воды в час.

Радикальный способ

Почему подземные сооружения ХАМАС решено затапливать именно морской водой? Дело в том, что источников пресной воды в потребных объемах для реализации подобного замысла в секторе Газа нет, а Средиземное море - рядом.

Кроме того, после затопления туннелей морской водой ими еще долго нельзя будет пользоваться. Вода так быстро никуда не уйдет.

И, скорее всего, Израиль в течение длительного времени будет постоянно подкачивать воду в подземные сооружения ХАМАС, чтобы поддерживать объем воды в подземных сооружения исламистского движения на требуемом уровне.

Если же, к примеру, в ходе операции просто взорвать часть туннелей или завалить входы и выходы из них, то довольно быстро бойцы формирований ХАМАС восстановят свою подземную сеть. А чтобы откачать мегатонны морской воды из затопленных сооружений, исламистскому движению необходимы технологические возможности, сравнимые с возможностями государства Израиль. К тому же постоянные авиаудары и огневые налеты артиллерии не дадут ХАМАС развернуть сеть насосных станций.

Словом, проблему туннелей в секторе Газа ЦАХАЛ намерена решить радикально, раз и навсегда, чтобы из этих подземных сооружений уже никогда больше не исходила угроза для населения Израиля.

Чем опасен этот план?

Штурмы разного рода подземных сооружений с помощью обычной пехоты и сил специальных операций, как правило, приводят к существенными потерям среди личного состава наступающей стороны. Об этом свидетельствует опыт боевых действий во время корейской (1950-1953) и вьетнамских войн (1965-1973). Поэтому Армия обороны Израиля и выбрала столь радикальный способ решения проблемы.

По первоначальным расчетам инженеров Армии обороны Израиля, на затопление подземных сооружений ХАМАС уйдет не менее недели. Но эти сроки весьма приблизительны, поскольку неизвестно, какого объема тоннели прорыты под Газой.

В Газе пресной воды и так катастрофически не хватает. Есть только один возобновляемый источник: прибрежный водоносный горизонт, простирающийся от севера Израиля до северной части Синайского полуострова в Египте. В секторе он загрязнен сточными водами и разного рода соленостями. Если Армия обороны Израиля применит новое оружие в виде морской воды, в Газе может в принципе не остаться источников пресной воды, пригодной для питья и приготовления пищи. Хотя, может быть, все так изначально и задумывается: нет воды - и нет населения.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок