Войти
Интерфакс-АВН

США рассчитывают, что Израиль будет аккуратнее вести боевые действия на юге сектора Газа

198
0
0
Десантники бригады ЦАХАЛа в секторе Газа ликвидируют туннели ХАМАСА
Десантники бригады ЦАХАЛа в секторе Газа ликвидируют туннели ХАМАСА.
Источник изображения: © flickr.com / Israel Defense Forces

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В США полагают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа будет действовать аккуратнее, нежели ранее на севере этого палестинского анклава, заявил в понедельник представитель госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы не хотим видеть на юге военную кампанию, которая будет проводиться так же, как на севере... Израильтяне рассказали нам о своих планах (...). Они сказали, что будут стремиться избежать массовых перемещений жителей и жертв среди гражданского населения", - заявил Миллер во время пресс-брифинга, говоря о переговорах с израильскими властями.

Также он назвал "улучшением" разделение Израилем сектора Газа на сотни небольших зон, чтобы было проще эвакуировать мирных граждан из зон активных военных действий.

"Сейчас мы видим более точечные запросы об эвакуации, силы Израиля выделили конкретные районы, в которых они планируют проводить военные действия, и перед стартом этих операций попросили людей лишь в этих районах уйти", - пояснил представитель госдепа.

При этом он отметил, что, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, "важны не только намерения, но и результаты" и поэтому в госдепе продолжают внимательно следить за ситуацией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Похожие новости
08.11.2023
Пресса США: Белый дом уведомил Конгресс о передаче Израилю партии высокоточных авиабомб
06.11.2023
Зеленский считает, что через год Украине не понадобятся большие объемы финансовой помощи
28.08.2019
Пентагон опроверг заявления о причастности американских военных к атакам на иракские объекты
10.03.2015
Иран создал крылатую ракету «Соумар» с дальностью стрельбы до 2500 км
02.03.2015
Увидеть и победить
12.11.2010
Индия - главный покупатель боевых самолетов в мире
29.10.2010
BAE Systems предлагает вариант Bradley для замены M113
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями