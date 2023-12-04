Польша заказала еще 152 самоходные гаубицы К9 в Южной Корее

Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши 1 декабря 2023 года подписало новый контракт с южнокорейской компанией Hanwha Defense (в составе группы Hanwha) на поставку Войску Польскому еще 152 самоходных гаубиц K9 Thunder калибра 155-мм/52, что доводит общее количество законтрактованных Польшей этих систем до 364 единиц.

Южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы К9А1 Thunder на вооружении польской армии (с) Piotr Szafarski

В контракт стоимостью 2,6 млрд долл входят также техническая поддержка, обучение, запачасти и "несколько десятков тысяч" 155-мм выстрелов. Первые шесть самоходных гаубиц по новому контракту должны быть поставлены в стандартной конфигурации К9А1 в 2025 году, а остальные 146 - в 2026-2027 годах в доработанной под польские требования модификации К9PL. Все системы должны изготавливаться в Южной Корее Hanwha Defense.

Сообщается, что в исполнении K9PL САУ будут дополнительно оснащены системой предупреждения о лазерном излучении, польскими дымовыми гранатометами ОBRA-3, автоматической системой пожаротушения, фильтро-вентиляционной установкой, системой кондиционирования воздуха, дополнительными дисплеями для экипажа, а вспомогательная силовая установка будет перенесена с башни в шасси.

Напомним, что в августе 2022 года польское Агентство вооружений подписало с Hanwha Defense первый контракт стоимостью 2,4 млрд долл на поставку Польше 212 самоходных гаубиц К9А1, включая также "нескольких десятков тысяч" различных типов 155-мм артиллерийских боеприпасов, учебный комплекс с тренажерным оборудованием и обучение личного состава в Польше. Поставляемые Польше САУ К9А1 оснащаются польскими системами связи и сопряжения с польской интегрированной автоматизированной системой боевого управления артиллерии TOPAZ. Впоследствии K9A1 должны быть оснащены инерциальными навигационными системами, аналогичными установленным на польских САУ Krab.

Первые 24 САУ К9А1 по первому контракту были поставлены Польше в декабре 2022 года, причем 12 систем были взяты с производственной линии Hanwha Defense из числа изготавливавшихся для южнокорейской армии, а другие 12 - из наличия южнокорейской армии с проведением Hanwha Defense их капитального ремонта. Еще 24 САУ К9А1 были поставлены из наличия южнокорейской армии в 2023 году, а остальные 164 должны быть системами нового производства и поставляться Польше в 2024-2026 годах.

До того в июле 2022 года было также подписано рамочное соглашение с Hanwha Defense, предусматривающее поставку Польше всего 672 самоходных гаубиц К9, причем после поставки первой партии из 212 единиц в последующем соглашение предусматривало совместное производство в Польше (с 2026 года) еще 460 модифированных под польские требования самоходных гаубиц К9PL. Однако, как и следовало ожидать, амбициозные планы локализации производства САУ К9 в Польше начали "сдуваться", и подписанный сейчас в порядке реализации указанного рамочного соглашения контракт на вторую партию из 152 систем предусматривает их поставку из Южной Кореи.

Также 1 декабря Агентство вооружений министерства национальной обороны Польши подписало рамочный контракт с польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) и входящим в ее состав предприятием Huta Stalowa Wola на поставку Войску Польскому до 2030 года более 1000 различных машин специального назначения и транспортных для укомплектования дивизионов (в польской теминологии "дивизионных огневых модулей" - Dywizjonowy moduł ogniowy - DMO) закупаемых 155-мм/52 самоходных гаубиц Krab и К9. В частности, в состав DMO САУ Krab (три восьмиорудийные батареи) входят 12 бронированных гусеничных машин управления огнем (шесть машин командиров взводов и три машины командиров батарей WD и три машины управления дивизиона WDSz) на гусеничном шасси LPG, шесть грузовых колесных машин подвоза боеприпасов WA на автомобильном шасси Jelcz 882.53 (8х8) и одна ремонтная машина вооружения WRUiE на автомобильном шасси Jelcz P662D.35 (6х6) . Данное рамочное соглашение будет реализовано после заключения исполнительных контрактов. Первый из них планируется подписать в первом квартале 2024 года, следующий - в конце 2025 года.