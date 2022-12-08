В Польшу доставлены первые южнокорейские танки К2 и самоходные гаубицы К9PL

6 декабря 2022 года в польский порт Гдыня морским транспортным судном ВВС Pearl из Южной Кореи была доставлена первая партия боевой техники южнокорейского производства, закупленной Польшей по масштабным контрактам, заключенным с южнокорейской стороной 26 августа 2022 года - первые десять из 180 заказанных танков K2 Black Panther и первые 24 из 212 заказанных 155-мм/52 самоходных гаубиц K9PL (K9A1) Thunder. В церемонии встречи этой техники приняли участие президент Польши Анджей Дуда, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

Президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на церемонии встречи в Гдыне доставленных из Южной Кореи первых десяти танков K2 Black Panther и первых 24 самоходных гаубиц K9PL (K9A1) Thunder из числа заказанных польской стороной по контрактам от августа 2022 года, 06.12.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

Ранее церемонии выкатки и передачи польской стороне указанных первых 10 танков и первых 24 самоходных гаубиц K9PL (K9A1) Thunder состоялись в Южной Корее в Чханвоне на предприятиях, соответственно, южнокорейских компаний Hyundai Rotem (в составе Hyundai Motor Group) и Hanwha Defense (в составе группы Hanwha), 19 октября 2022 года.

Первые 10 танков К2 для Польши фактически были взяты из наличия южнокорейской армии (видимо, танки второй производственной серии). Остальные 170 танков должны изготавливаться Hyundai Rotem и будут поставляться с 2023 по 2025 годы. Cообщается, что 18 из этих танков К2 нового производства должны поступить в Польшу в 2023 году, 56 в 2024 году и последние 96 в 2025 году.

Подписанный Польшей контракт с Hyundai Rotem на поставку 180 готовых танков К2 имеет стоимость 3,37 млрд долл нетто (16 млрд польских злотых) и включает также поставку 120-мм танковых боеприпасов, запасных частей, расходных материалов, наборов специального инструмента и диагностических приборов, а также учебный комплекс с тренажерами Embedded Training System. В контракт также входит обучение польских экипажей и технического персонала в Южной Корее и Польше, причем сухопутные войска Южной Кореи окажут содействие в подготовке личного состава на танки K2, а также обеспечение Hyundai Rotem сервисной поддержк эксплуатации танков. Польша стала первым иностранным заказчиком танков К2.

Все заказанные Польшей танки К2 выполняются стандартной конфигурации, однако они будут оснащены системами связи в соответствии с требованиями польских вооруженных сил (то есть, видимо, американскими). Танки, закупаемые Польшей, оснащены южнокорейским дизельным двигателем Doosan Infracore DV27K мощностью 1500 л.с. и немецкой трансмиссией Renk HSWL 295 TM. Модификацию танков К2 под польские требования и организацию последующего производства в Польше и Южной Корее с 2026 года 820 модифицированных танков К2PL предстоит осуществить на следующем этапе польской программы Wilk с 2026 года, в соответствии с рамочными соглашениями, подписанными 26 июля 2022 года, но пока что не финализированными.

Закупленные Польшей первыми 180 готовых танков К2 должны составить три батальонных комплекта (по 58 танков). Сообщается, что первый батальонный комплект (включая первые поставленные 10 танков) должен пойти на формирование нового танкового батальона 20-й Бартошицкой механизированной бригады 16-й Поморской механизированной дивизии, который будет развернут в Оструде (Варминьско-Мазурское воеводство, близ границы с Калининградской областью России). Танковый батальон 20-й бригады (управление бригады находится неподалеку в Моронге), ранее оснащенный танками Т-72М1, был свернут в 2011 году, а его сданная на хранение техника, видимо, в этом году была передана Украине. Первые 10 танков должны быть до конца 2022 года быть доставлены в Моронг для обучения личного состава перед развертыванием батальона в Оструде. Два других батальонных комплекта танков К2 должны, по имеющимся публикациям, пойти на перевооружение обеих танковых батальонов дислоцированной в Бранево на самой границе с Калининградской областью 9-й Браневской бронекавалерийской бригады той же 16-й механизированной дивизии. Сейчас оба этих батальона оснащены танками РТ-91.

Из первых поставленных Польше 24 самоходных гаубиц К9А1, 12 систем были взяты с производственной линии из числа изготавливавшихся для южнокорейской армии, а другие 12 - из наличия южнокорейской армии. Следующие 24 САУ К9А1 будут также переданы Польше из наличия южнокорейской армии после доработок в 2023 году, а остальные будут изготовлены заново с поставкой в 2024-2026 годах. Следует отметить, что на церемонии в Чханвоне в октябре и польской, и южнокорейской сторонами первые переданные 24 САУ официально обозначались как К9PL, хотя ранее считалось, что обозначение К9PL должен получить планируемый в последующем к производству для Польши вариант модификации К9А2.

Подписанный в августе Hanwha Defense контракт на поставку Польше 212 самоходных гаубиц К9А1 имеет стоимость 2,4 млрд долл. нетто (11,4 млрд злотых) и включает также "нескольких десятков тысяч" различных типов 155-мм артиллерийских боеприпасов, учебный комплекс с тренажерным оборудованием и обучение личного состава в Польше. Логистический пакет состоит из запаса запчастей, расходных материалов и оборудования для эксплуатации САУ, а Hanwha Defense будет поддерживать эксплуатацию K9A1 с момента их поставки. Поставляемые Польше САУ К9А1 должны быть оснащены польскими системами связи и сопряжения с польской интегрированной автоматизированной системой боевого управления артиллерии TOPAZ. Впоследствии K9A1 должны быть оснащены инерциальными навигационными системами, аналогичными установленным на польских САУ Krab.

Заключенное в июле предварительное соглашение с Hanwha Defense предусматривает в последующем совместное производство в Польше (с 2026 года) еще 460 модифированных под польские требования самоходных гаубиц, которые должны быть созданы на основе решений модификации К9А2, с оснащением автоматом заряжания.

Первые полученные Польшей 24 САУ К9А1 (дивизионный комплект) должны поступить в 11-й Мазурский артиллерийский полк 16-й Поморской механизированной дивизии в Венгожево на границе с Калининградской областью России. Второй дивизионный комплект К9А1 в 2023 году, возможно, получит артиллерийский дивизион 9-й Браневской бронекавалерийской бригады, сейчас оснащенный 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика". Согласно польским профильным источникам, видимо, дивизионы польской армии, оснащенные САУ К9А1, будут иметь штатный состав, аналогичный нынешним польским дивизионным комплектам Regina с самоходными гаубицами Krab (24 САУ - три восьмиорудийные батареи), со вспомогательными и транспортными машинами и автомобилями польского производства. Польшей не была произведена закупка выполненных на шасси САУ К9 машин транспортировки боеприпасов K10 и машин управления K11.

Церемония встречи в Гдыне доставленных в Польшу из Южной Кореи первых десяти танков K2 Black Panther и первых 24 самоходных гаубиц K9PL (K9A1) Thunder из числа заказанных польской стороной по контрактам от августа 2022 года, 06.12.2022 (с) министерство национальной обороны Польши и Jarosław Ciślak / Defence24.pl

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