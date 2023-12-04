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ТАСС

В ВС США заявили, что конфликт на Украине нельзя урегулировать лишь военными методами

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Чарльз Браун
Чарльз Браун.
Источник изображения: military.com

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун выразил уверенность, что Вашингтон сможет и дальше совмещать военную помощь Киеву и Иерусалиму

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Ни один конфликт, включая украинский, невозможно урегулировать только военными методами, для этого требуется найти дипломатическое решение. Об этом заявил в субботу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение", - сказал он, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Я не умею предсказывать будущее и не могу сказать, чем все закончится. Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это", - отметил генерал, комментируя ситуацию на Украине. Браун также выразил уверенность, что Вашингтон сможет и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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