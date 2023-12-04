Введена в строй головная испанская подводная лодка Isaac Peral проекта S-80 Plus

30 ноября 2023 года в Картахене состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Испании головной большой неатомной подводной лодки S 81 Isaac Peral испанского национального проекта S-80 Plus (S-80A), построенной там на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia. Isaac Peral стала первой новой подводной лодкой, вошедшей в строй испанского флота с 1985 года.

Головная испанская подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023 (с) Gines Soriano / www.infodefensa.com

Таким образом к успешному завершению пришел первый этап программы проектирования и постройки объединением Navantia для ВМС Испании четырех больших неатомных подводных лодок национального проекта S-80 (затем доработанного в проект S-80 Plus / S-80A), превратившейся в долгостройную эпопею.

Проектирование перспективной подводной лодки программы S-80 было начато в Испании еще в 1991 году. Контракт на постройку четырех лодок этого проекта был выдан испанским флотом объединению Izar (ныне Navantia) в марте 2004 года, с плановой сдачей головной лодки в 2011 году. Строительство головной лодки S 81 Isaac Peral было начато на предприятии Izar (ныне Navantia) в Картахене в 2005 году, а трех остальных - с 2007 по 2010 годы. Из-за финансовых и технических проблем и ошибок в проектировании строительство лодок затянулось на длительный период, потребовало неоднократного перепроектирования и переделок, а плановая стоимость кораблей возросла с контрактных 1,756 млрд евро до планируемых сейчас 4 млрд евро.

Головная лодка S 81 Isaac Peral была выкачена из эллинга верфи в Картахене лишь 16 апреля 2021 года, церемония вывода лодки (формального спуска) в плавучий док была произведена 22 апреля 2021 года, а реальный физический спуск на воду из плавучего дока был произведен 7 мая 2021 года. Лодка вышла на заводские ходовые испытания 27 мая 2022 года, и в итоге испытания и доделки растянулись еще на полтора года.

Изначально все лодки S-80 планировались к оснащению воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), создание которой велось испанской энергетической компанией Abengoa при участии Navantia с 2003 года, но ее разработка также значительно затянулось. Испанская воздухонезависимая энергетическая установка для подводных лодок проекта S-80 основывается на принципе разложения биоэтанола (BioEtOH) в специальных реакторах-процессорах Coprox с получением водорода высокой чистоты. Получаемый водород вместе с кислородом подается в топливные элементы разработки компании UTC Power. Кислород хранится в жидком виде в криогенном резервуаре высокого давления. Получаемый при разложении биоэтанола углекислый газ удаляется за борт в смеси с морской водой. Мощность ВНЭУ подводной лодки проекта S-80 Plus составляет "не менее 300 КВт", а длительность пребывания и хода лодки в подводном положении должна составить 15 суток.

Лишь в феврале 2020 года объединение Navantia сообщило об успешном завершении стендовых испытаний данной ВНЭУ и ее готовности к серийному производству. Задержки в разработке привели к решению установить ВНЭУ в стадии строительства только на третью (S 83 Cosme García) и четвертую (S 84 Mateo García de los Reyes) подводные лодки проекта S-80 Plus из четырех строящихся, - планируется (оптимистично), что эти две лодки войдут в строй ВМС Испании только в 2027-2028 годах. Первые же две лодки этого типа (S 81 Isaac Peral и S 82 Narciso de Monturiol) достраивались как дизель-электрические и должны быть оснащены ВНЭУ только во время прохождения ими первых средних ремонтов. Сейчас спуск на воду второй строящейся лодки S 82 Narciso de Monturiol запланирован на последний квартал 2024 года, а ввод в строй - на конец 2025 года.

Подводные лодки проекта S-80 Plus являются крупными кораблями, имея полное подводное водоизмещение 3700 тонн и наибольшую длину 80,81 м.

Церемония ввода в строй ВМС Испании головной испанской подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023 (с) Gines Soriano / www.infodefensa.com

Видео (с) www.infodefensa.com