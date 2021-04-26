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Спущена на воду головная испанская подводная лодка Isaac Peral проекта S-80 Plus

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22 апреля 2021 года на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене состоялась церемония спуска на воду и крещения головной строящейся для военно-морских сил Испании большой неатомной подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A). Фактически в ходе церемонии был начат процесс перемещения лодки в спусковой плавучий док, а сам процесс физического спуска лодки на воду займет несколько суток. На церемонии присутствовал король Испании Филипп VI и испанская королевская семья.

Церемония с участием короля Испании Филиппа VI спуска на воду и крещения головной строящейся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большой неатомной подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 22.04.2021 (с) Испанский королевский двор

Программа проектирования и постройки объединением Navantia для ВМС Испании четырех больших неатомных подводных лодок национального проекта S-80 (затем доработанного в проект S-80 Plus / S-80A) превратилась в долгостройную эпопею. Проектирование S-80 было начато еще в 1991 году. Контракт на постройку четырех лодок этого проекта был выдан испанским флотом объединению Izar (ныне Navantia) в марте 2004 года, с плановой сдачей головной лодки в 2011 году. Строительство головной лодки S 81 Isaac Peral было начато в Картахене в 2005 году, а трех остальных - с 2007 по 2010 годы. Из-за финансовых и технических проблем и ошибок в проектировании строительство лодок затянулось на длительный период, потребовало неоднократного перепроектирования и переделок, а плановая стоимость кораблей возросла с контрактных 1,756 млрд евро до планируемых сейчас 4 млрд евро.

Головная лодка S 81 Isaac Peral была выкачена из эллинга верфи лишь 16 апреля 2021 года и спущена на воду посредством плавучего дока только теперь. Вывод лодки на заводские ходовые испытания сейчас намечен на январь 2022 года, а передача ВМС Испании - на 2023 год.

Изначально все лодки S-80 планировались к оснащению воздухонезпвисимой энергетической установкой (ВНЭУ), создание которой велось испанской энергетической компанией Abengoa при участии Navantia с 2003 года, но ее разработка также значительно затянулось. Испанская воздухонезависимая энергетическая установка для подводных лодок проекта S-80 основывается на принципе разложения биоэтанола (BioEtOH) в специальных реакторах-процессорах Coprox с получением водорода высокой чистоты. Получаемый водород вместе с кислородом подается в топливные элементы разработки компании UTC Power. Кислород хранится в жидком виде в криогенном резервуаре высокого давления. Получаемый при разложении биоэтанола углекислый газ удаляется за борт в смеси с морской водой. Мощность ВНЭУ подводной лодки проекта S-80 Plus составляет "не менее 300 КВт", а длительность пребывания и хода лодки в подводном положении должна составить 15 суток.

Лишь в феврале 2020 года объединение Navantia сообщило об успешном завершении стендовых испытаний данной ВНЭУ и ее готовности к серийному производству. Задержки в разработке привели к решению установить ВНЭУ в стадии строительства только на третью (S 83 Cosme García) и четвертую (S 84 Mateo García de los Reyes) подводные лодки проекта S-80 Plus из четырех строящихся, - планируется, что эти две лодки войдут в строй ВМС Испании только в 2026-2027 годах. Первые же две лодки этого типа (S 81 Isaac Peral и S 82 Narciso de Monturiol) достраиваются как дизель-электрические (ввод их в строй сейчас ожидается соответственно, в 2023 и 2024 годах) и должны быть оснащены ВНЭУ только во время прохождения ими первых средних ремонтов.

Подводные лодки проекта S-80 Plus являются крупными кораблями, имея полное подводное водоизмещение 3700 тонн и наибольшую длину 80,81 м.

Церемония с участием короля Испании Филиппа VI спуска на воду и крещения головной строящейся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большой неатомной подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 22.04.2021 (с) Испанский королевский двор

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Страны
Испания
Компании
Navantia
Проекты
2020-й год
ВНЭУ
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