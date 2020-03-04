Испанское судостроительное объединение Navantia 27 февраля 2020 года сообщило об успешном завершении стендовых испытаний и готовности к серийному производству разрабатываемой испанской компанией Abengoa воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для больших неатомных подводных лодок проекта S-80, строящихся Navantia для ВМС Испании. Головной комплект ВНЭУ должен быть в июле 2021 года начат установкой на третью в серии подводную лодку S 83 Cosme García, строящуюся на предприятии Navantia в Картахене.

Головная большая неатомная подводная лодка S 81 Isaac Peral проекта S-80, строящаяся для ВМС Испании на предприятии испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене, 18.12.2019 (с) Navantia

Первоначально планировалось, что ВНЭУ испанской разработки должна была быть установлена на все четыре подводные лодки S-80 во время их строительства, но задержки в разработке привели к принятию решения установить ВНЭУ в стадии строительства только на третью (S 83 Cosme García) и четвертую (S 84 Mateo García de los Reyes) подводные лодки проекта S-80 из четырех строящихся для испанского флота в Картахене. Планируется, что эти две лодки войдут в строй ВМС Испании только в 2026-2027 годах. Первые же две лодки этого типа (S 81 Isaac Peral и S 82 Narciso de Monturiol) будут достроены как дизель-электрические (ввод их в строй сейчас ожидается соответственно в сентябре 2022 и мае 2024 года) и должны быть оснащены ВНЭУ только во время прохождения ими первых средних ремонтов.

Испанская воздухонезависимая энергетическая установка для подводных лодок проекта S-80 основывается на принципе разложения биоэтанола (BioEtOH) в специальных реакторах-процессорах Coprox с получением водорода высокой чистоты. Получаемый водород вместе с кислородлм подается в топливные элементы разработки компании UTC Power. Кислород хранится в жидком виде в криогенном резервуаре высокого давления. Получаемый при разложении биоэтанола углекислый газ удаляется за борт в смеси с морской водой. Мощность ВНЭУ подводной лодки проекта S-80 составляет "не менее 300 КВт", а длительность пребывания и хода лодки в подводном положении должна составить 15 суток.

Создание ВНЭУ по данной схеме велось испанской энергетической компанией Abengoa с 2003 года, включая построенный 10-квт стендовый прототип установки. Ввиду трудностей, с которыми столкнулась Abengoa при отработке системы, в 2014 году по заданию министерства обороны Испании работы по созданию процессора разложения биоэтанола параллельно начала также испанская компания Técnicas Reunidas, заявившая об успешном создании своего варианта ВНЭУ. Тем не менее, ВМС Испании и Navantia в 2018 году в конечном счете выбрали для реализации на подводных лодках проекта S-80 вариант Abengoa.

Выбор биоэтанола, получаемого из растительного сырья, в качестве источника водорода для испанской лодочной ВНЭУ связан с тем, что Испания сейчас является одним из крупнейших производителей биоэтанола, а компания Abengoa - одним из технологических лидеров в технологиях его производства.

Программа проектирования и постройки объединением Navantia для ВМС Испании четырех больших неатомных подводных лодок национального проекта S-80 превратилась в долгостройную эпопею. Контракт на постройку четырех лодок был выдан испанским флотом еще в марте 2004 года, с плановой сдачей головной лодки в 2011 году. Из-за финансовых и технических проблем и ошибок в проектировании строительство лодок затянулось на длительный период, а их плановая стоимость возросла с контрактных 1,756 млрд евро до планируемых сейчас 4 млрд евро. Сейчас головная лодка S 81 Isaac Peral планируется к спуску на воду в октябре 2020 года со сдачей в сентябре 2022 года, причем без ВНЭУ.

Разработанная испанской компанией Abengoa воздухонезависимая энергетическая установка для испанских неатомных подводных лодок проекта S-80, основанная на принципе разложения биоэтанола (с) www.armada.mde.es