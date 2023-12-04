The Wall Street Journal: После начала эскалации на Ближнем Востоке США поставили Израилю тысячи бомб, включая противобункерные BLU-109

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты как главный союзник Израиля, под прикрытием которого израильская армия проводит свою военную операцию в секторе Газа, игнорируя любые международные права, сразу после атаки ХАМАС на Израиль заявили, что окажут ему военную помощь.

Как сообщает влиятельное американское издание The Wall Street Journal, после последнего обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта Вашингтон направил Израилю до пятнадцати тысяч бомб, включая где-то сотню противобункерных бомб BLU-109.

BLU-109 – это авиабомба американского производства повышенной проникающей способности, используемая ВВС США. Как и другие «разрушители бункеров», она предназначена для проникновения в бетонные укрытия и другие укрепленные конструкции перед взрывом. Значительно углубляясь в грунт до взрыва, бомба производит фактическое локальное землетрясение, разрушая близлежащие подземные и наземные сооружения. Очевидно, что Израилю они нужны для уничтожения подземных коммуникаций ХАМАС, включая многочисленные тоннели.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Израиль получил от Соединённых Штатов до 57 тысяч направляемых артиллерийских снарядов. Стоит предположить, что это не вся американская военная помощь Израилю. Но даже это - огромные объемы, если учитывать, что они использовались и будут использоваться для нанесения ударов по крошечной густонаселённой Газе.