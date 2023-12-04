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ТАСС

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл во вьетнамский порт Камрань

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Восточного военного округа

В церемонии встречи кораблей приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме

ХАНОЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл с деловым визитом в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа. В церемонии встречи кораблей ТОФ приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме, передает корреспондент ТАСС.

Приветствуя моряков-тихоокеанцев, генеральный консул РФ в Хошимине отметил особое значение заходов российских кораблей в порт Камрань. "Камрань - очень важный для нашей страны порт. Более двух десятилетий он верой и правдой служил в качестве пункта материально-технического обеспечения (ПМТО - прим. ТАСС) кораблей Тихоокеанского флота. Именно здесь были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами Советского Союза и Вьетнама", - подчеркнул дипломат.

"Ставшие в последние годы регулярными визиты российских военных моряков в порты Вьетнама вносят значительный вклад в укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в интересах мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - сказал генконсул в беседе с ТАСС.

Российские моряки начнут визит с возложения венков к мемориалу "В память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лицах, отдавших жизнь за мир и стабильность в регионе". Этот мемориальный комплекс был открыт в 2009 году вместо памятного обелиска, который раньше находился на территории военного аэродрома ПМТО ТОФ в Камрани. В последние годы торжественная церемония возложения венков к мемориалу в Камрани стала традицией. Она проходит в начале мая и приурочена к отмечаемым в эти дни годовщинам героических побед российского и вьетнамского народов в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления.

Визит отряда кораблей ТОФ продлится до 4 декабря. В предстоящие дни тихоокеанцы встретятся с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии, руководством Народного комитета (администрации) провинции Кханьхоа, а также проведут совместные товарищеские спортивные соревнования с вьетнамскими моряками и посетят достопримечательности города Нячанг.

Сотрудничество военно-морских сил России и Вьетнама насчитывает уже более 70 лет. Вьетнам, как неоднократно заявляли представители государственного и военного руководства страны, всегда будет помнить беспримерный подвиг советских моряков, оказавших помощь в борьбе за национальную независимость. В годы борьбы Вьетнама с французским колониализмом в 1945-1954 годы и противостояния американской агрессии в конце 1960-х - начале 1970-х годов российские военные моряки обеспечивали доступ в порты Вьетнама грузовым судам, доставлявшим необходимое оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты для воевавшей с могущественными противниками молодой Демократической Республики Вьетнам.

В нынешний период мирного развития страны корабли ТОФ по традиции продолжают приходить с дружественными визитами к ее берегам. Располагавшийся на полуострове Камрань на протяжении 23 лет пункт тылового обеспечения Тихоокеанского флота являлся крупнейшей базой российского ВМФ за рубежом. После того, как ПМТО "Камрань" полностью выполнил свое предназначение, в мае 2002 года Россия официально вернула этот объект Вьетнаму. Республика заявила, что Камрань больше не будет использоваться в качестве иностранного военного объекта и станет открытым коммерческим портом.

Впервые российские боевые корабли зашли в Камрань с момента вывода воинского контингента в июне 2014 года. Тогда Камрань посетила эскадра ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", среднего морского танкера "Иркут" и спасательного судна "Алатау". 

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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