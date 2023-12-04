Минобороны РФ заявило, что увеличение численности Вооруженных сил не предусматривает мобилизацию

Существенно увеличивать призыв на срочную службу не планируется

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны России заявили, что в связи с увеличением предельной численности Вооруженных сил РФ на 170 тыс. человек проводить мобилизацию не планируется.

"Проведения мобилизации не предусмотрено", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что "существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется".

"Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", - сообщило Минобороны РФ.