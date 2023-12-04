Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило, что увеличение численности Вооруженных сил не предусматривает мобилизацию

109
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА «Новости»

Существенно увеличивать призыв на срочную службу не планируется

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны России заявили, что в связи с увеличением предельной численности Вооруженных сил РФ на 170 тыс. человек проводить мобилизацию не планируется.

"Проведения мобилизации не предусмотрено", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что "существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется".

"Увеличение численности военнослужащих Вооруженных сил РФ реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", - сообщило Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.07.2016
В антитеррористических подразделениях ЗВО прошли внезапные проверки
15.12.2015
Воздушно-космические силы приняли на управление космический аппарат военного назначения
23.03.2012
Комплексы с БПЛА "Элерон-3СВ" и "Элерон-10СВ" готовятся к госиспытаниям
04.10.2011
Спутник вывели на орбиту
16.12.2009
Проект "Борей" перенесли на 2010 год
12.12.2008
Председатель КНР высоко оценил итоги визита министра обороны РФ в Китай
27.06.2008
Лизинг военной авиационной техники будет выгоден Минобороны РФ - эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 00:11
  • 57117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.12 10:54
  • 56
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 02.12 14:53
  • 132
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС