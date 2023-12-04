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Военное обозрение

В следующем году на оборону Германия планирует впервые за несколько десятилетий потратить более двух процентов ВВП

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Источник изображения: topwar.ru

По правилам НАТО, прописанным в соответствующем договоре, на оборону страны-члены альянса должны тратить не менее двух процентов от годового валового внутреннего продукта (ВВП) — совокупного объема товаров и услуг, произведенных на территории государства в денежном выражении. Правда, нарушителям этого норматива до последнего времени ничего серьезного не грозило, кроме регулярных напоминаний о необходимости его соблюдения. Другими словами, дело это было сугубо добровольным.

До последнего времени власти ФРГ тратили на военные нужды меньше установленной в НАТО стандартной нормы. Главы немецкого правительства после вступления страны в Североатлантический альянс в 1955 году предпочитали отдавать приоритеты расходования госбюджета на мирные цели. В частности, открытым противником наращивания оборонного бюджета была первая женщина на этом посту предыдущий федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Однако после начала Россией спецоперации и резкой конфронтации Запада с РФ большинство европейских стран, входящих в военный блок, под предлогом защиты от «российской агрессии» начали резко увеличивать расходы на военные нужды. Отчасти этот процесс был связан с появлением новой статьи расходов на помощь Украине, немалую роль сыграли усилившиеся требования Вашингтона к европейским членам НАТО. Впрочем, и предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по Североатлантическому альянсу повысить военные расходы как минимум до установленной нормы в два процента от ВВП.

Сторонником наращивания военных расходов стал и сменивший в 2021 году Меркель федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, неоднократно заявлявший о необходимости превращения бундесвера в крупнейшую и мощнейшую армию в Европе. Следование тренду на милитаризацию охотно поддержал ставший министром обороны ФРГ в начале этого года Борис Писториус. На очередной Берлинской конференции по безопасности, прошедшей 29-30 ноября, глава бундесвера объявил, что уже в следующем году на оборону Германия планирует потратить более двух процентов ВВП. Ранее такие планы, несмотря на сложности с бюджетом, подтвердила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Впрочем, одно дело заявить, совсем другое сделать. В Германии разразился бюджетный кризис после того, как Федеральный конституционный суд запретил правительству тратить 60 млрд евро на климатические и экологические проекты, оставшиеся из части кредитных средств, предназначенных для борьбы с последствиями пандемии. В результате Министерство финансов ФРГ 21 ноября объявило о решении заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года. Под вопросом и выделение средств на модернизацию бундесвера в размере 100 млрд евро, лоббируемое правительством Шольца. Кроме того, может быть уменьшена или вовсе отменена удвоенная по сравнению с ранее предусмотренной суммой военная помощь Украине в 2024 году на восемь миллиардов евро.

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Кредитование
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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