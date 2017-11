"Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"

Вид на Московский Кремль.

Западные СМИ комментируют заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй, раскритиковавшей попытки Кремля манипулировать общественным мнением по всему миру посредством распространения фейковой информации. Мэй, чья жесткая речь контрастирует со слабой реакцией Трампа, поместила Великобританию в центр борьбы против российского вмешательства. Журналисты и эксперты рассуждают, как противостоять попыткам "путинских троллей" подорвать существующий миропорядок.

Британская Financial Times комментирует заявление премьер-министра Терезы Мэй, в недвусмысленных выражениях раскритиковавшей попытки Кремля подорвать демократический процесс. Автор статьи Себастиан Пейн отмечает "большой контраст" уверенных заявлений Мэй со "слабым ответом" Трампа, поверившего словам Путина.

"Жесткая позиция Мэй по России соответствует ее курсу на более критическое отношение к Трампу и возвращение к принципам, обычно объединявшим Запад. Ее слова будут хорошо восприняты большей частью американского истеблишмента, который разделяет ее опасения, как и в Европе, которая также пострадала от российского вмешательства", - полагает автор.

"Вот как взрослые обращаются с Путиным" - так отозвалась на выступление Мэй на банкете лорда-мэра Лондона американская газета The New York Times.

"Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй можно критиковать за многое. "Брекзит" - ужасная идея. Ее кабинет - змеиный клубок личных и политических скандалов. Ее министр иностранных дел Борис Джонсон кажется безбашенным, - утверждает автор статьи Эндрю Розенталь. - Но, по крайней мере, она знает, как лидер демократии должен отвечать одержимому самим собой самовластному лидеру, который выказывает полное пренебрежение к международному праву, правам человека, гражданским свободам, свободе мысли и слова".

"Нет, я говорю не о президенте Трампе", - поясняет журналист.

"Действия России угрожают международному порядку, от которого мы все зависим", - сказала Мэй в понедельник вечером на банкете у лорда-мэра Лондона, "где она озвучила трезвое послание Кремлю, вроде тех, которые раньше посылали американские президенты".

"Накануне голосования подозрительные российские аккаунты писали в Twitter о "Брекзите", - сообщают в заголовке статьи журналисты британской газеты The Times Марк Бридж, Алекси Мостроус и Кэти Гиббонс.

По мнению исследователей из Университета Суонси (Великобритания) и Калифорнийского университета в Беркли (США), тысячи подозрительных российских аккаунтов накануне голосования активно писали в Twitter о "Брекзите". "В исследовании, где было отслежено 156 тыс. аккаунтов в России, сделан вывод, что число упоминаний о #Brexit резко увеличилось в день голосования и на следующий день после него, а затем почти прекратилось, - говорится в статье. - Среди аккаунтов есть реальные комментаторы, но многие, похоже, были либо полностью автоматизированными ботами, либо полуавтоматизированными "киборгами".

"Эти выводы подогреют опасения, что российское государство превратило социальные медиа в оружие", - говорится в статье.

"Хотя прямой связи между ботами и российским государством нет, сотрудники разведслужб Великобритании и США уверены, что многие из них пользуются поддержкой Москвы", - пишет издание.

Авторы отмечают: "Боты, связанные с россиянами, также оставляли сообщения за дальнейшее членство Британии в ЕС". "Они просто подогревали несходство взглядов и разногласия, чтобы ослабить эту страну и усилить себя", - заметил Кейр Джайлз (Chatham House, Великобритания).

Издание сообщает, что из аккаунтов, выявленных оксфордскими учеными в ходе другого исследования, 15 все еще действуют в Twitter. "Одной из самых громких тем в тренде была Build2Indy - призывы ко второму референдуму о независимости Шотландии", - утверждают авторы.

В еще одной статье в The Times те же журналисты со ссылкой на еще не опубликованный доклад экспертов из Суонси и Беркли сообщают, что "российские пользователи Twitter разместили почти 45 тыс. сообщений о "Брекзите" за 48 часов во время прошлогоднего референдума [в Великобритании]. Очевидно, это была скоординированная попытка посеять раскол".

Пик российской активности пришелся на день голосования (23 июня) и день объявления его результатов (24 июня). До 13 июня в упомянутых аккаунтах публиковалось 1 тыс. твитов в день, а 24 июня - 39 тыс. твитов.

"Это самое существенное свидетельство вмешательства поддерживаемых Россией аккаунтов в соцсетях в референдум о "Брекзите", - сказал британский парламентарий Дэмиэн Коллинз. - Контент, опубликованный и продвигаемый этими аккаунтами, явно создан с целью вызвать нарастание напряженности по всей Великобритании и подорвать наши демократические процессы. Я боюсь, что это может быть только верхушкой айсберга".

Как сообщает немецкая Sueddeutsche Zeitung, "в Лондоне уже несколько недель пишут и говорят о том, что Россия не только вмешивается (...) в процесс формирования общественного мнения по всему западному миру, но и, очевидно, повлияла на исход референдума по "Брекзиту" при помощи финансовой и структурной поддержки. За расследование взялась государственная избирательная комиссия".

На сегодняшний момент известно о том, "что в деле фигурируют лондонская компания Cambridge Analytica, которая упоминается и в американском расследовании относительно влияния России на избирательную кампанию Дональда Трампа, а также WikiLeaks (...) и бывший лидер популистов Найджел Фарадж, имеющий налаженные контакты с Вашингтоном, RT и послом России в Лондоне".

По всей видимости, продолжают авторы материала Даниэль Бресслер, Катрин Калвайт и Томас Урбан, "Cambridge Analytica финансировала кампанию по выходу Великобритании из ЕС, как это делал и миллиардер Аррон Бэнкс, один из важнейших спонсоров миссии. У обоих также есть сомнительные каналы связи с Трампом. (...) Бэнкс называет чушью слухи о том, что за всем этим стоят русские, однако доказательства говорят о другом".

Немецкое издание напоминает, что эксперты из 22 стран подытожили в "Пражской декларации" все случаи, в которых усматривается российское вмешательство: наряду с референдумом о "Брекзите" это голосование в Нидерландах по поводу Соглашения с Украиной об ассоциации с ЕС, референдум по конституции в Италии, выборы в Бундестаг и референдум о независимости Каталонии. Эксперты убеждены, что ЕС и НАТО, основные мишени Москвы, слишком сдержанно реагируют на ее действия. Особенно разочарованы они позицией главы европейской дипломатии Федерики Могерини, не спешащей "ставить Россию к позорному столбу", несмотря на все доказательства.

Журналистка The Times Фиона Гамильтон публикует выдержки из речи, с которой Киэрон Мартин, исполнительный директор Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC), выступит сегодня на мероприятии Tech Summit, организованном газетами The Times и The Sunday Times.

"Я не могу вдаваться в конкретные детали разведданных, но могу подтвердить, что российское вмешательство, замеченное Национальным центром кибербезопасности на протяжении прошедшего года, включало в себя атаки на британские секторы медиа, телекоммуникаций и энергетики", - заявит руководитель британской киберобороны.

Редакция The Times рассуждает о способах противостояния угрозе российского вмешательства.

Путин должен понять, что кампании дезинформации лишь запятнают репутацию его страны. "Пока он этого не сделает, есть три направления для противостояния угрозе", - говорится в статье. Во-первых, пользователи должны быть более проницательными. Во-вторых, необходимо усовершенствовать законодательство, приведя его в соответствие с эпохой интернета. Так, нет закона, который бы не допускал использование ботов в политических кампаниях. В-третьих, нужно усилить ответственность интернет-гигантов (Facebook, Twitter, Google и пр.) за размещаемый контент.

"Последствия дезинформации неосязаемы. В итоге мы, возможно, никогда не узнаем, какие более широкие последствия возымела российская дезинформация как на наши выборы, так и на нашу политическую культуру в целом. Однако (...) британскую демократию атаковали. Ее нужно лучше защищать", - заключает редакция.

Итальянская Corriere della Sera публикует интервью с директором Digital Forensic Research Lab вашингтонского аналитического центра "Атлантический совет" Максимилианом Чуперским. Какова стратегия, стоящая за фейковыми новостями?

"Во время конфликта в Сирии, я думаю, они полностью осознали, как можно использовать власть цифровой эпохи не только для предоставления неполной информации, но также и ложной информации, - сказал Чуперский. - В случае с выборами Россия не создавала альтернативную реальность, но извлекла выгоду из напряженности, существующей в нашем обществе, усугубляя ее. (...) Метод стар - разделяй и властвуй. Теперь Россия его использует против наших обществ и самого европейского проекта".

"Россия может издеваться над нами, потому что знает, что мы как общество не обеспечили себя инструментами для навигации в цифровую эпоху", - полагает эксперт.

Редакция британской The Guardian размышляет, почему именно сейчас Мэй произнесла типичную для британских политиков всех времен "критическую речь о попытках России подорвать британские институты". Это вызывает удивление, если вспомнить, что Мэй "не склонна вступать в борьбу с Россией".

Как полагает издание, эта речь позволила Мэй подтвердить то, что она называет своим сильным и стабильным руководством, и отвлекла внимание общественности от объявления в тот же день о том, что правительство пошло на уступку по биллю о выходе из ЕС.

"Однако, в конечном итоге, это все вторичные проблемы. Важным оправданием речи Мэй служит хотя бы то, что становится все более вероятным, что эти обвинения не параноидальны, а истинны (...). Увеличиваются данные о последовательных попытках России использовать соцсети для влияния на общественное мнение и распространения дезинформации, о ее попытках вливать средства в организации и движения, которые сотрудничали с ней в этих целях на выборах во Франции и Германии, как и в США", - говорится в статье.

"Невозможно себе представить, что Британия не была ее мишенью. Разбирательства, от расследования Мюллера в США до скромных начинаний проверки кампании по референдуму в Великобритании, - это первые шаги в направлении того, чтобы пролить свет на этот темный мир", - заключает издание.