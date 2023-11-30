В зоне СВО погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский

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Во вторник, 28 ноября 2023 го, в зоне спецоперации погиб генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища.

О гибели генерала стало известно накануне, об этом сообщали как российские, так и украинские ресурсы, но официального подтверждения не было до сегодняшнего дня. Согласно имеющейся информации, Владимир Завадский погиб, подорвавшись на мине в Харьковской области. На момент гибели генерал-майор был заместителем командующего 14-м армейским корпусом.

Владимир Васильевич Завадский родился 11 января 1978 года. В 1995 году закончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2000 году - Московское общевойсковое командное училище. Прошел путь от командира взвода до командира батальона, после окончания Общевойсковой академии ВС РФ в 2010 году начал с должности заместителя командира учебного танкового полка и дошел до командира мотострелковой дивизии. Награждён орденом Мужества.

В 2018 году принял гвардейскую танковую Кантемировскую дивизию, командовал ей до 2021 года. На момент гибели генерал-майор был заместителем командующего 14-м армейским корпусом.

У Завадского осталась жена и трое сыновей, один из которых пошел по стопам отца, он учится в Тверском суворовском военном училище.

К сожалению, война забирает лучших, редакция "Военного обозрения" выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам Владимира Завадского. Быть воином - жить вечно!