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ТАСС

Индия и США в начале 2024 года запустят совместный спутник для изучения Земли

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Флаги Индии и США
Флаги Индии и США.
Источник изображения: steellab.com.ua

Работа над проектом идет с 2016 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в начале 2024 года запустят совместный спутник для изучения Земли. Об этом сообщил госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли, по итогам встречи в Нью-Дели с главой NASA Биллом Нельсоном.

"Индия и США запустят совместный микроволновый спутник дистанционного зондирования Земли под названием NASA-ISRO Radar Synthetic Aperture Radar (NISAR) в первом квартале следующего года", - приводятся его слова на информационном сайте индийского правительства.

Работа над проектом идет с 2016 года. Спутник Nisar оснащен модулями S-диапазона и L-диапазона и предназначен для проведения наблюдений за землетрясениями, извержениями вулканов, оползнями, таянием ледяного покрова, цунами и масштабными нарушениями экосистем. 

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Страны
Индия
США
Компании
ISRO
NASA
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