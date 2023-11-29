Спущен на воду второй патрульный корабль класса "Арафура" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 28 ноября. На предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде состоялся спуск на воду патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) "Эйр" (Eyre) класса "Арафура", предназначенного для ВМС Австралии.

Как сообщило Минобороны Австралии, "Эйр" является вторым патрульным кораблем, построенным Luerssen Australia на предприятии Osborne Naval Shipyard совместно с австралийскими партнерами для командования ВМС Австралии. Остальные корабли серии будут строиться на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия).

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Минобороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 новых патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость заказа оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии строятся компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять кораблей будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и национальной компанией Civmec.

Компания Civmec также поставляет сталь для всех 12 кораблей.

Резка стали для первого из 12 кораблей, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года. В сентябре состоялась закладка киля пятого корабля серии "Иллаварра". Передача первого корабля ВМС Австралии запланирована на 2023 год.

По данным разработчиков, длина корабля класса "Арафура" составит 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль будет оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 8500 кВт и сможет развивать максимальную скорость до 20 узлов, дальность хода – 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Он будет вооружен 40-мм АУ и двумя 12,7-мм пулеметами, оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, ЭО системой управления огнем EOS 500, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи. Предусмотрена возможность размещения на борту двух катеров длиной 8,5 м, одного длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats и беспилотных летательных аппаратов. На корабле смогут разместиться до 60 человек, включая экипаж из 40 человек.

Корабли предназначены для замены флота патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", минных тральщиков класса "Хуон" и исследовательских судов класса "Леувин" и "Палума". В состав консорциума, который реализует программу OPV, также входят L3 Australia, специализирующаяся на электронике, Saab Australia и поставщик двигателей и услуг по их обслуживанию Penske.