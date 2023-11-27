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ТАСС

СМИ: поставки западных танков Leopard, Challenger и Abrams не поменяли ситуации для ВСУ

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Танк Leopard
Танк Leopard.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Как сообщил портал Business Insider, танки "столкнулись с трудностями при противостоянии мощной российской обороне"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Поставки Киеву западных танков Leopard, Challenger и Abrams не изменили ход боевых действий на Украине и не помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться преимущества перед российскими войсками. Об этом сообщил портал Business Insider (BI).

По его оценкам, хотя эти западные танки считаются более продвинутыми, чем советские, их поставки до сих пор "не поменяли ситуацию для Украины" в зоне военных действий. "Поступившие в начале года Leopard и Challenger стали частью украинского контрнаступления, однако эти танки <...> столкнулись с трудностями при противостоянии мощной российской обороне, включая артиллерийские минные поля, противотанковые рвы и [противотанковые заграждения] "зубы дракона", - пишет BI. Как отмечает портал, западные страны ожидали, что даже небольшое количество этих танков "даст Украине возможность прыгнуть выше головы".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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