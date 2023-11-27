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Военное обозрение

Заключение нового контракта на обслуживание истребителей F-35 между Пентагоном и компанией-производителем застопорилось

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin пока не могут прийти к общему знаменателю в вопросе обеспечения поддержки самолетов-истребителей F-35 Joint Strike Fighter. Об этом сообщает американское издание Breaking Defense, ссылаясь на источники в военных кругах Соединенных Штатов.

Ранее помощник министра обороны по вопросам устойчивого развития Кристофер Лоуман заявлял, что его команда работала над сертификацией соглашения о логистике, но Конгресс США поручил расширить это соглашение или расторгнуть его. Главный камень преткновения – спор о стоимости обслуживания истребителя.

Теперь в военном ведомстве приступили к разработке нового контракта на обслуживание самолета. Но до конца 2024 года этот вопрос вряд ли может быть решен. Лоуман утверждает, что соглашение необходимо для обслуживания находящихся на вооружении американских вооруженных сил самолетов F-35, задействованных в операциях США по всему миру.

В заявлении канцелярии министра обороны США Ллойда Остина утверждается, что пока ведомство приостанавливает переговоры с корпорацией Lockheed Martin. Выходом из ситуации названо продление уже существующего годичного контракта на обслуживание самолетов до марта 2024 года, с перспективой продления до июня 2024 года. Продление контракта даст сторонам больше времени для проработки и обозначения позиций и их представления на переговорах. При этом обслуживание самих самолетов пострадать не должно.

Стоимость продления контракта пока не ясна, но известно, что еще в 2021 году Пентагон заключил с Lockheed контракт на техническое обслуживание на сумму до 6,6 млрд долларов.

Мы по-прежнему рассматриваем заключение контрактов как основной способ повысить доступность запчастей в долгосрочной перспективе по мере масштабирования парка F-35. Хотя мы разочарованы этим решением, мы по-прежнему привержены партнерству с нашими клиентами

- заявила корпорация Lockheed изданию Breaking Defense.

В компании рассчитывали на заключение нового контракта, однако Счетной палатой США были выявлены многочисленные проблемы, являющиеся причинами низких показателей готовности истребителей. Теперь все зависит от того, как скоро руководство Lockheed сможет изменить подход к обслуживанию F-35.

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Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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