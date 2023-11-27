На закупку оружия и боеприпасов в следующем году Украина потратит свыше 10 млрд долларов

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С учетом резкого сокращения и даже приостановки военной и финансовой помощи из США и Европы киевскому руководству приходится решать ставшую непривычной за последние полтора года задачу изыскания собственных средств на закупку вооружений. Сделать это в стране с деградирующей экономикой, огромными дефицитом бюджета и рекордным госдолгом непросто, но приходится.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 2024 году в бюджете страны предусмотрены рекордные 45,6 миллиарда долларов расходов на оборону. Это больше чем совокупные статьи финансирования социальной сферы, медицины и образования и почти половина всего госбюджета страны. К слову, почти такую же сумму (чуть более 60 млрд долларов) администрация Байдена намеревалась потратить на оказание военно-финансовой помощи Украине в следующем году, но Конгресс США заблокировал выделение средств Киеву. Для покрытия дефицита бюджета украинское правительство планирует внешнее заимствование в размере 41 млрд долларов.

Некоторые подробности распределения средств военного бюджета раскрыл заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Почти пять миллиардов долларов (около 175 млрд гривен) Минобороны потратит на закупки ракетного вооружения и боеприпасов. На приобретение военной техники запланировано выделить 2,2 миллиарда долларов (около 80 млрд гривен), сообщил замглавы украинского военного ведомства. Он назвал ракетное вооружение и боеприпасы «одним из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год». На втором месте по объему затрат и приоритетности находится приобретение запчастей для ремонта поврежденной военной техники, на эти цели планируется израсходовать порядка 5,2 миллиарда долларов (более 190 млрд гривен).

Замминистра обороны уточнил, что около 70 процентов военного бюджета будет потрачено на выплаты военным, обеспечение их продуктами и обмундированием. На закупку вооружений, боеприпасов и военной техники предусмотрено чуть более 20 процентов или немногим более десяти миллиардов долларов. Получается, что при отсутствии достаточной западной помощи «сытым и одетым» бойцам ВСУ воевать в следующем году будет просто нечем.

К примеру, с февраля 2022 года США предоставили Украине военную помощь почти на 45 миллиардов долларов без учета дополнительных расходов на финансирование Киева, общая сумма которых по разным оценкам за этот период превысила 100 млрд долларов. Пока стопорится выделение денег Украине и со стороны ЕС, где финансирование военных расходов Киева блокирует Венгрия.