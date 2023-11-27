Украина в 2024 году потратит почти $5 млрд на закупки ракетного вооружения

В Минобороны страны сообщили, что будут стремиться в первую очередь закупать вооружения и технику, а также контрактовать ремонтные работы у украинских производителей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минобороны Украины планирует в 2024 году потратить на закупку ракетного вооружения и боеприпасов порядка $4,85 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Один из приоритетов оборонного бюджета на 2024 год - это ракетное вооружение и боеприпасы. <...> На это направление из средств, запланированных на 2024 год, уйдет около 175 млрд гривен (порядка $4,85 млрд по действующему курсу Нацбанка Украины). На военную технику - около 80 млрд гривен (порядка $2,2 млрд)", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Минобороны добавили, что будут стремиться в первую очередь закупать вооружения и технику, а также контрактовать ремонтные работы у украинских производителей. Планируется, что им будут направлены более 190 млрд гривен (порядка $5,2 млрд) из средств, которые выделят на эти цели в 2024 году.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что в утвержденном Верховной радой бюджете Украины на 2024 год практически половина расходов будет направлена на военные нужды и безопасность. В соответствии с документом внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд.

После президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов. На эти цели пойдут средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных. Также на военные нужды в 2024 году перенаправят все средства из государственного дорожного фонда Украины. По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, это порядка 94,7 млрд гривен (около $2,6 млрд).