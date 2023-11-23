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ТАСС

Пентагон сообщил, что контактная группа по Украине обсудит создание новых коалиций помощи

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Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники контактной группы также обсудят работу уже действующих коалиций, например по развитию Военно-воздушных сил Украины

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Контактная группа по военному содействию Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания контактной группы, проходящего в онлайн-формате.

"Я с нетерпением жду новостей о работе наших нынешних коалиций, а также планов по созданию новых коалиций, у нас сегодня обширная повестка дня", - сказал глава Пентагона. "Мы продолжим обсуждать методы помощи Украине в усилении ее вооруженных сил. С нетерпением жду совместной работы по определению лидеров и участников каждой из наших коалиций", - отметил Остин.

По его словам, участники контактной группы также обсудят работу уже действующих коалиций, например по развитию Военно-воздушных сил Украины. "Мы уже создали коалицию, направленную на развитие ВВС Украины и ее информационных технологий. Сегодня мы также обсудим прогресс в развитии новой коалиции по развитию наземных средств ПВО. Я высоко ценю лидерскую роль Германии и Франции в организации этой инициативы", - сказал министр обороны США. 

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