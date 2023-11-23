Пентагон сообщил, что контактная группа по Украине обсудит создание новых коалиций помощи

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники контактной группы также обсудят работу уже действующих коалиций, например по развитию Военно-воздушных сил Украины

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Контактная группа по военному содействию Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания контактной группы, проходящего в онлайн-формате.

"Я с нетерпением жду новостей о работе наших нынешних коалиций, а также планов по созданию новых коалиций, у нас сегодня обширная повестка дня", - сказал глава Пентагона. "Мы продолжим обсуждать методы помощи Украине в усилении ее вооруженных сил. С нетерпением жду совместной работы по определению лидеров и участников каждой из наших коалиций", - отметил Остин.

По его словам, участники контактной группы также обсудят работу уже действующих коалиций, например по развитию Военно-воздушных сил Украины. "Мы уже создали коалицию, направленную на развитие ВВС Украины и ее информационных технологий. Сегодня мы также обсудим прогресс в развитии новой коалиции по развитию наземных средств ПВО. Я высоко ценю лидерскую роль Германии и Франции в организации этой инициативы", - сказал министр обороны США.