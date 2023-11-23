США поставили Польше крупную партию бронетехники, включая РСЗО HIMARS и танки M1A1 Abrams

Источник изображения: topwar.ru
Соединенные Штаты поставили Польше крупную партию техники, в которую вошли пусковые установки РСЗО HIMARS, танки M1A1 Abrams и машины обеспечения. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
В Польшу из США морским путем прибыла большая партия техники. Разгрузка грузового судна идет в порту Свиноуйсьце. Как написал в одной из запрещенных в России соцсетей Блащак, при разгрузке сначала были подняты одиннадцать РСЗО HIMARS, но их значительно больше, судя по его заявлению. А вот сколько танков и машин технического обеспечения предали американцы, глава военного ведомства не обозначил.
- говорится в сообщении.
Источник изображения: topwar.ru
Напомним, что Польша перевооружает свою армию, закупая вооружение сразу у нескольких стран, включая США и Южную Корею. По двум контрактам поляки закупили в США более 500 пусковых установок РСЗО HIMARS, а также 250 новых танков Abrams M1A2 SEPv3. Но из-за начавшегося конфликта на Украине и передаче Киеву советских танков, Варшава докупила еще 116 танков M1A1 Abrams из наличия американской армии. Вот именно их Польша и получает.
Танки пойдут на вооружение 1-й Варшавской танковой бригады, которая входит в состав 18-й механизированной дивизии, прикрывающей восточное направление.