США поставили Польше крупную партию бронетехники, включая РСЗО HIMARS и танки M1A1 Abrams

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставили Польше крупную партию техники, в которую вошли пусковые установки РСЗО HIMARS, танки M1A1 Abrams и машины обеспечения. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Польшу из США морским путем прибыла большая партия техники. Разгрузка грузового судна идет в порту Свиноуйсьце. Как написал в одной из запрещенных в России соцсетей Блащак, при разгрузке сначала были подняты одиннадцать РСЗО HIMARS, но их значительно больше, судя по его заявлению. А вот сколько танков и машин технического обеспечения предали американцы, глава военного ведомства не обозначил.

Крупная поставка военной техники США для Войска польского! В настоящее время в Свиноуйсьце продолжается его разгрузка - сначала 11 пусковых установок HIMARS. В очереди на разгрузку ожидают еще пусковые установки и танки M1A1 Abrams с машинами технического обеспечения M88A2 Hercules

- говорится в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Польша перевооружает свою армию, закупая вооружение сразу у нескольких стран, включая США и Южную Корею. По двум контрактам поляки закупили в США более 500 пусковых установок РСЗО HIMARS, а также 250 новых танков Abrams M1A2 SEPv3. Но из-за начавшегося конфликта на Украине и передаче Киеву советских танков, Варшава докупила еще 116 танков M1A1 Abrams из наличия американской армии. Вот именно их Польша и получает.

Танки пойдут на вооружение 1-й Варшавской танковой бригады, которая входит в состав 18-й механизированной дивизии, прикрывающей восточное направление.