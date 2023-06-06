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РИА Новости

"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт

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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Польша готовится к большой войне. Варшава массово закупает за рубежом вооружение, строит военные базы, стягивает войска к восточным границам и позволяет себе неоднозначную риторику. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.

Санитарный кордон

Экс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша готова поддержать силой вооруженный переворот в Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет именно о войсковой операции. То есть, по сути, об агрессии.

А основанием для вторжения, по его словам, послужат массовые акции протеста. Вроде тех, что были в 2020-м.

О таком сценарии, к слову, неоднократно предупреждал белорусский президент Александр Лукашенко. В Польше, Литве и на Украине специально готовят боевиков, утверждает он. Варшава способна в считанные часы выдвинуть крупную группировку к границам. Собственно, это уже происходит.

Военнослужащий зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе

Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва и Минск внимательно наблюдают за ситуацией и предпринимают меры. Россия предоставила Белоруссии современное вооружение, включая системы С-400. Отправила туда воинский контингент, использует местные аэродромы. И прикрывает ядерным "зонтиком", а также куполом системы ПВО.

Защитить союзника

В конце мая министры обороны оформили юридические формальности по хранению тактического ядерного оружия. Лукашенко сообщил, что боеприпасы уже перемещают.

Некоторые эксперты считают, что это охладит пыл Варшавы и агрессия не состоится.

"Прямого польского вторжения не будет, — говорит политолог Вадим Трухачев. — Топливом для цветной революции станут белорусские граждане. Не исключено, что заявления о вмешательстве связаны с предстоящими выборами в сейм — повышают градус патриотической риторики".

Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии

Источник изображения: © Фото : Mariusz Błaszczak

В свою очередь, в Кремле отметили, что Польша — враждебное государство, вмешивающееся во внутренние дела другой страны. И напомнили, что у Москвы есть обязательство защищать союзника в случае прямой угрозы.

Масштабное перевооружение

Открыто воевать с Россией Варшава пока опасается. Ведь агрессор не может рассчитывать на пятую статью Устава НАТО.

Но затеяли самую амбициозную в альянсе программу перевооружения. Планируют все завершить к 2035-му.

Заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Тысяча — южнокорейские К2 "Черная пантера", которые высоко котируются в мире, несмотря на дороговизну. Триста — американские M1A2 SEPv3. И те и те — новые, с заводов.

Южнокорейский танк K2 Black Panther

Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces /

Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. На данный момент оплатили лишь несколько десятков этих установок, но хотят купить еще 500. Реалистично ли это — большой вопрос. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить арсеналы.

Советские БМП, отданные Украине, Варшава собирается заменить собственными машинами — Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35.

Крупнейшая на континенте

На это выделяют 115 миллиардов долларов. На текущий год — 26 миллиардов, крупнейшая сумма за всю историю страны.

Другие члены НАТО неохотно выделяют на оборону два процента ВВП, как того требует устав альянса, а Польша добровольно решила потратить четыре. По военным расходам на душу населения Варшава выходит на первое место в западном блоке.

Увеличится и численность армии. За 12 лет — почти в два раза: с 160 до 300 тысяч человек. В общем, если программу реализуют, Польша получит не только крупнейшую, но и лучше всех вооруженную армию в Европе.

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