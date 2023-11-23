Войти
Интерфакс-АВН

В КНДР заявили, что ее спутник-шпион заснял военные объекты США на острове Гуам в Тихом океане

510
0
0
Авианосец USS Theodore Roosevelt в порту Гуама
Авианосец USS Theodore Roosevelt в порту Гуама.
Источник изображения: usni.org

Гонконг. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти КНДР заявили, что получили с разведывательного спутника, выведенного на орбиту Земли накануне, снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане, говорится в сообщении, распространенном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын просмотрел снимки во время посещения центра управления космическими аппаратами в Пхеньяне.

"Он ознакомился со сделанными 22 ноября в 9:21 (3:21 МСК) снимками базы ВВС "Андерсен", гавани Апра и другими крупными военными базами США на острове Гуам в Тихом океане", - отмечает агентство.

Спутник "Маллиген-1" начнет полноценную работу с 1 декабря после 7-10 дней его настройки.

Между тем Ким Чен Ын напомнил, что США перебросили в регион авианосец USS Carl Vinson и атомную подводную лодку USS Santa Fe (SSN-763), и что КНДР необходимо вести наблюдение за этими силами, представляющими прямую опасность для Северной Кореи. Лидер КНДР добавил, что Северной Кореи нужно продолжать запуски разведывательных спутников для получения в режиме реального времени информации о действии противников.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни. За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что им еще предстоит подтвердить, привел ли запуск КНДР к выходу спутника на орбиту.

При этом в ответ на запуск Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения о снижении военной напряженности. Также агентство "Рёнхап" со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Южная Корея ведет переговоры с США и Японией о проведении совместных морских учений вблизи Корейского полуострова в ответ на запуск спутника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Los Angeles
Nimitz
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
25.10.2021
Беда на Тихом океане
30.04.2021
Ни мира, ни войны, а угрозы – гибридные
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
24.05.2017
Всем "Пуккыксон": на что способна новая ракета КНДР
26.04.2017
Артиллерия КНДР может уничтожить Сеул десятком залпов. Но не станет
11.04.2017
Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 14:02
  • 56881
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 12:48
  • 272
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 11:25
  • 0
«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?
  • 23.11 07:39
  • 4
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 05:24
  • 9
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 22.11 15:35
  • 0
БПЛА являются основным игроком на поле боя: цель №1 – артиллерия ВСУ
  • 22.11 15:31
  • 1
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 22.11 15:17
  • 21
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"