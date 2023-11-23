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ТАСС

Bloomberg: план ЕС по оказанию военной помощи Украине на €20 млрд может провалиться

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Причиной могут стать внутренние разногласия стран сообщества, отметило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. План Евросоюза по выделению €20 млрд в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за внутренних разногласий стран сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, некоторые члены блока, включая Германию, не смогли договориться об условиях выделения всего объема средств. Вместо этого они надеются, что смогут договориться о выделении €5 млрд на 2024 год и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киеву. Другой дипломатический источник отметил, что различные проекты по поддержке Украины блокируются Венгрией, которая считает необходимым сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Киеву.

Еврокомиссия призвала 20 июня страны Евросоюза сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года и военной помощи в объеме €20 млрд. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах Евросоюза, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.

Основным источником средств для бюджета Евросоюза являются прямые взносы его членов, пропорциональные их ВВП, на них приходится свыше 70% всех поступлений. Помимо этого, в бюджет ЕС идут доходы от торговли углеродными квотами и еще несколько общеевропейских экологических сборов, которые взимаются с граждан стран Евросоюза. 

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Страны
Венгрия
Германия
Украина
Проекты
Евросоюз
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