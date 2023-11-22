США не ждут поражения России. Почему Зеленскому придется пойти на переговоры

Полковник Ходаренок: Украина может пойти на диалог с РФ весной 2024 года

Киев переживает бум визитов иностранных чиновников на фоне тяжелой ситуации на фронте для ВСУ. Приехал в столицу Украины и глава Пентагона Ллойд Остин, пообещав новый пакет помощи, которого едва хватит на роту танков и один самолет. Что происходит с военной поддержкой США, чего Украине ждать от зимы и почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В начале этой недели в столицу Украины с необъявленным визитом прибыл глава военного ведомства США Ллойд Остин. Его приезд, как и поездки других иностранных политиков и чиновников, из соображений безопасности не анонсировался. В ходе своего визита в Киев Ллойд Остин наверняка руководствовался двумя неписанными правилами российского Генерального штаба (хотя и вряд ли подозревал об их наличии). Первое - хочешь загубить вопрос - обсуди его по телефону. И второе - в последующем вышестоящему руководству необходимо докладывать только то, что видел собственными глазами (а подробный доклад президенту Джо Байдену по результатам визита министра обороны США непременно будет).

И в этом плане для Ллойда Остина, безусловно, были весьма важны встречи с украинским руководством лицом к лицу, в ходе которых главе военного ведомства США необходимо было ознакомиться с настроениями, почувствовать атмосферу, уточнить нюансы. По телефону или в ходе ознакомления со служебными записками это выяснить абсолютно невозможно. Поэтому для министра обороны США важно было лично уточнить обстановку на фронтах и ознакомиться с ближайшими и дальнейшими планами военно-политического руководства Украины (для последующего обстоятельного доклада президенту США).

США меняют позицию по Украине

Подлинные подробности встречи Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским станут известны далеко не скоро. Для средств массовой информации главой военного ведомства США были сделаны заявления абсолютно дежурного характера: «США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем». Между тем настроения в американских элитарных кругах достаточно полно отражает материал «Пора покончить с магическим мышлением о поражении России» Юджина Румера и Эндрю С. Вайса в более чем серьезном издании The Wall Street Journal.

"В совокупности положение дел ставит перед западными лидерами беспрецедентную задачу. Вашингтону и его союзникам удается весьма эффективно решать наиболее актуальные аспекты этой проблемы: предотвращать распад Украины, обеспечивать ее современным оружием и оперативной разведывательной информацией, разрабатывать санкции против России. Но сейчас настало время перейти к долгосрочной стратегии, усиливающей и поддерживающей давление на режим в Кремле. Не следует питать иллюзий, что любой возможной комбинации краткосрочных шагов будет достаточно, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина отказаться от конфликта", - говориться в материале WSJ.

Тем не менее, выводы издания отнюдь не говорят о наличии полного единомыслия в руководстве США. К примеру, Ллойд Остин по итогам своего визита в Киев отметил, что «в таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой». По словам Остина, результаты Украины на поле боя зависят от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений, которые предоставляются западными странами.

"Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - добавил Ллойд Остин.

И судя по минимальным объемам предстоящей военной помощи Вашингтона, так в ближайшее время и будет - в первую очередь Киеву как раз предстоит изматывающая борьба. К примеру, глава военного ведомства США после встречи с президентом Украины объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи США на $100 млн. В него войдут противотанковые ракетные комплексы и зенитные управляемые ракеты для зенитных ракетных систем и комплексов.

Если сравнивать объем этого пакета с ценами на основные образцы вооружения и военной техники, то картина для Украины получается далеко не оптимистическая. К примеру, современный танк стоит от $6-8 млн, а многофункциональный истребитель - более $100 млн. Так что дополнительный пакет военной помощи Украине на $100 млн не представляет собой ничего серьезного. По сути дела, это рота танков и один самолет (поставки которых ВСУ еще и не начинались, к тому же отнюдь не предполагается, что они будут массированными).

Да и все предыдущие пакеты США по большому счету напоминали разве что капельно-пипеточные поставки вооружения и военной техники, с которыми добиться Украине перелома в вооруженной борьбе решительно невозможно.

Отсюда вывод можно сделать только один - США не заинтересованы в поражении России на полях сражений.

Почему Киеву придется пойти на переговоры

Иными словами, военного решения в этом конфликте со стороны Украины откровенно не просматривается. И примерно об этом не так давно говорил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. И в этой связи вопрос «что делать?» все-таки остается одним из главных в повестке дня и для Украины, и для Запада. К примеру, на данном этапе президент Украины Владимир Зеленский отвергает идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение на линии фронта. Он призывает западных союзников увеличить поставки вооружений. По его мнению, Украина не может пойти на «мир любой ценой». Киев, полагает Владимир Зеленский, не может себе позволить заморозить конфликт, в каком тяжелом положении он бы ни был.

Однако склонить президента Украины к мирным переговорам (в том или ином виде) коллективному Западу можно отнюдь не безапелляционными указаниями «к 12.00 выслать в Бахмут парламентеров с белыми флагами», а обстоятельными разговорами типа «серийное производство 155-мм снарядов на Западе встречается с большими трудностями», «ваши потребности в зенитных управляемых ракетах могут быть удовлетворены не более чем на 10 процентов», «танков и артиллерийских орудий в ближайшее время в запрошенных количествах поставить не сможем». Тут поневоле в Киеве могут возникнуть мысли о мирном разрешении конфликта.

Ко всему этому надо добавить два весьма важных обстоятельства. Надвигается зима. И если прошлая была относительно мягкая, то какова будет эта, сказать пока трудно. То есть украинским военным предстоит очередная зимняя кампания в окопах. Безусловно, любой боец должен стойко преодолевать вся тяготы и лишения воинской службы, и более того - быть готовым к самопожертвованию. Однако это еще как-то оправданно при наличии веры в победу. А если такой веры нет? И как в очередной раз перенести все эти страдания и лишения?

К примеру, французская армия в годы Первой мировой войны выдержала ад Вердена в 1916 году, но после катастрофы весеннего наступления Нивеля в 1917 году откровенно взбунтовалась. То есть второй раз подобный ужас французские бойцы пережить просто не смогли. Примерно то же относится и к украинской армии, да и в целом к гражданскому населению страны. Последнее выдержало прошедшую зиму без света, воды, канализации и отопления. Но перенесет ли безропотно украинский народ вторую подобную зиму, вопрос открытый.

Какие проблемы ждут ВСУ

К примеру, с начала российской военной операции на Украине порядка 600 тыс. жителей страны переехали в Киев и его окрестности из-за лучшей защищенности города системами противовоздушной обороны. Такие данные приводит издание Politico. И это неудивительно. В настоящее время прикрытие Киева осуществляется такими зенитными ракетными системами и комплексами как Patriot, NASAMS (Norwegian AdvancedSurface to Air Missile System), IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail), С-300 и Crotale. То есть организовать противовоздушную оборону столицы ВСУ еще смогли.

Однако зенитных управляемых ракет для отражения массированных ударов средств воздушного нападения ВСУ явно не хватает. Силы и средства ПВО Украины за месяц расходуют такое количество ЗУР, которое на Западе производят в течение года. Нет сомнения, что подобная ситуация предстоящей зимой обострится еще сильнее. К тому же следует напомнить, что кроме Киева на Украине еще более двух десятков областных центров, сотни и тысячи объектов генерации электроэнергии, теплоэлектроцентралей, трансформаторных подстанций, линий электропередачи. В полном объеме объекты критически важной инфраструктуры не восстановлены еще после прошлых ракетно-авиационных ударов.

Даже если со всего Североатлантического альянса передать Украине все зенитные ракетные комплексы и системы, весь имеющийся у НАТО запас зенитных управляемых ракет, все радиолокационные станции радиотехнических войск, то и этого не хватит, чтобы организовать надежное прикрытие всех возможных объектов. Вполне возможно, что именно на этой основе появляются рассуждения Владимира Зеленского об операции российских спецслужб «Майдан-3», направленной на свержение президента Украины, которая, как сообщается, запланирована на конец 2023 года. Поэтому есть достаточные основания рассуждать о том, что какие-либо подвижки в плане мирных переговоров либо этой зимой, либо в начале весны следующего года все же произойдут.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок