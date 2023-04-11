Украине не спастись от ВКС России. Переломный момент не за горами

NYT: ВВС России воспользуются истощением украинской ПВО и переломят ход конфликта

Согласно просочившимся в Сеть секретным документам Пентагона, украинская система ПВО почти полностью обескровлена. Это даст Москве преимущество и позволит ей в полной мере задействовать мощь ВКС, опасается автор статьи в NYT. А за этим последует и переломный момент в конфликте.

Согласно заявлениям официальных лиц США и недавно просочившимся документам Пентагона, Киеву сейчас крайне необходим огромный приток боеприпасов, чтобы российские ВВС не изменили ход военного конфликта на Украине.

Уже более года украинская система ПВО, усиленная западным вооружением, пытается сдерживать российские ВКС.

Но без огромного притока боеприпасов вся сеть противовоздушной обороны ВСУ, ослабленная неоднократными обстрелами российских беспилотников и ракет, может разрушиться, как следует из заявлений официальных лиц США и недавно просочившихся документов Пентагона. Это потенциально позволит президенту России Владимиру Путину применить свой смертоносный парк истребителей таким образом, чтобы изменить ход конфликта.

В первые дни спецоперации самолеты ВС РФ совершали сотни боевых вылетов для бомбардировки целей на Украине. <...>

Теперь чиновники Пентагона обеспокоены тем, что шквал дальних атак России истощает украинские запасы ракет, которые используются для самообороны. А оценки Минобороны США, сделанные в конце февраля и содержащиеся во множестве обнародованных секретных документов, которые попали в интернет на прошлой неделе, показывают еще более мрачную картину.

По прогнозам в одном из просочившихся материалов, составленном 28 февраля, запасы ракет ВСУ для еще советских систем ПВО С-300 и "Бук" должны полностью закончиться к 3 мая и середине апреля соответственно. При этом именно эти комплексы составляют 89% украинского потенциала противовоздушной и противоракетной обороны.

В том же документе оценивается, что система ПВО ВСУ, предназначенная для защиты войск на линии фронта, где сосредоточена большая часть российской авиации, будет "полностью обескровлена" к 23 мая, что приведет к повышенной нагрузке на сети противовоздушной обороны в глубине украинской территории.

Если это произойдет, говорят официальные лица, Москва может решить, что ее истребители и бомбардировщики наконец-то смогут безопасно вступить в полноценный бой на фронтах и создать непосредственную угрозу в рамках наземных военных действий.

Высокопоставленные чиновники Пентагона говорят, что такая ситуация станет серьезной проблемой для Киева, особенно если российские истребители и бомбардировщики получат больше свободы действий для ударов по позициям украинских войск и важным артиллерийским целям на земле.

Стремясь укрепить воздушную оборону ВСУ, администрация Байдена объявила на прошлой неделе, что отправит дополнительно ракеты-перехватчики ПВО и боеприпасы в рамках пакета помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов, часть которого будет использована для помощи Киеву в подготовке к запланированному весеннему "контрнаступлению" против российских войск. Будет ли этого достаточно, говорят чиновники, зависит от ряда факторов, в том числе от того, будут ли союзники по НАТО осуществлять свои поставки, и от того, будет ли Путин по-прежнему отказываться рисковать своими ценными боевыми самолетами.

Якобы сбитый в прошлом месяце российским истребителем над Черным морем американский беспилотник усилил опасения, что Кремль ищет способы расширить применение своих ВВС на Украине. По данным Всемирного справочника современной военной авиации, у Москвы по-прежнему имеется значительный авиационный потенциал: около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.

<...> Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал в интервью в рамках программы MSNBC "Morning Joe" в феврале: "Российские ВКС никакого урона не понесли".

И действительно, в другом обнародованном материале Пентагона количество российских истребителей, развернутых в настоящее время на Украине, оценивается в 485 единиц по сравнению со всего 85 самолетами ВСУ.

<...> На протяжении большей части СВО российские истребители и штурмовики, такие как Су-25, фокусировались на боевых вылетах вдоль линии фронта, обстреливая позиции украинцев снарядами и ракетами ближнего радиуса действия. Дальние ракетные удары ВКС РФ наносили исключительно с территории самой России или Беларуси.

"Они [русские] сделали выбор, показывающий, что они не собираются разменивать своих коней на пешки, — сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник „мозгового центра“ RAND Corporation. — Вместо этого они решили бросить в бой хорошо механизированные войска <...>".

С тех пор натиск ракет и беспилотников ВС РФ отражают в основном украинские средства ПВО. Но эти системы, согласно американским военным чиновникам и попавшим в Сеть секретным документам, быстро истощают дорогой боезапас, что дает Москве возможность наносить более серьезный ущерб.

Хорошая противовоздушная оборона обычно эшелонирована и сопровождается разными видами оружия, предназначенными для перехвата самолетов и ракет, действующих на разных уровнях, — от низколетящих вертолетов до высотных бомбардировщиков и крылатых ракет. На Украине это оборонительное оружие главным образом использовалось для поражения беспилотников и крылатых снарядов, когда ВСУ пытались защитить свои города от российских ударов по инфраструктуре.

Противовоздушная оборона подобна башне "Дженга": как только вы уберете одну часть, остальные сразу же станут уязвимыми. Если ПВО Украины рухнет или будет значительно сокращена, сухопутные войска страны — в частности, артиллерия — окажутся под непосредственной угрозой. А без артиллерии, основы вооруженных действий в конвенциальном конфликте, у армии РФ появится возможность добиться значительных успехов.

Юрий Игнат, представитель командования ВВС Украины, не отрицал, что Киев страдает от истощения запасов зенитных боеприпасов, но сказал, что новые системы, поставленные западными партнерами, могут полностью заменить то, что было израсходовано.

"Вопрос в цифрах, — написал он в текстовом сообщении. — Чтобы целиком заменить их, нам нужно много ракет, но я не скажу вам, сколько".

Один представитель Министерства обороны США считает, что Пентагон встревожен нынешним ухудшением состояния ПВО Украины, и из-за этого Вашингтон постоянно обеспокоен уже в течение нескольких месяцев.

Другой высокопоставленный американский военный чиновник сказал, что укрепление и замена этих систем будут иметь решающее значение для помощи Киеву в "возврате" утраченных территорий весной.

"Вы знаете, это довольно рискованная авиационная задача — залететь в центр системы противовоздушной обороны, а затем попытаться разрушить ее, — сказал генерал Филип Бридлав, бывший летчик-истребитель США, который был верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе. — Я думаю, что Россия по-прежнему немного опасается летать на Украину, потому что там все еще достаточно много техники ПВО. И медленно, очень медленно, слишком медленно Запад начинает посылать туда больше более современного оборудования".

Соединенные Штаты и европейские страны уже перебрасывают на Украину танки, боевые машины и боеприпасы, и они также активизировали усилия по укреплению ПВО страны. Они предоставили не только ракеты для уже существующих систем ВСУ, таких как старые советские С-300, но и новые и модернизированные комплексы ПВО и ПРО.

Должностные лица Пентагона говорят, что ключевая задача их помощи Киеву сейчас состоит в том, чтобы продолжать удерживать российских пилотов от участия в боевых действиях. Высокопоставленный военный чиновник сказал, что, модернизировав систему противовоздушной обороны Украины, администрация и Запад должны убедить Путина в следующем: если он решит пойти ва-банк, то потеряет опору собственной армии.

Но даже не используя свою авиацию в полной мере, Путин запустил так много ракет, что Киев истощил свою систему ПВО в попытках сбить их. Официальные лица США опасаются, что теперь Москва решит, что на Украине достаточно безопасно, и отправит в бой больше истребителей и бомбардировщиков.

"Еженедельные залпы крылатых ракет, которые запускала Россия, во многих случаях встречались ракетами-перехватчиками, что привело к истощению украинского потенциала ПВО и ПРО, — сказал Том Карако, старший научный сотрудник Центра стратегических и стратегических исследований и глава проекта противоракетной обороны. — Не нужно быть специалистом по математике, чтобы использовать арифметику и понять, что NASAMS, Hawk и другие дефицитные средства ПВО у Киева заканчиваются".

В первые месяцы конфликта Украина в значительной степени полагалась на С-300 и "Бук" — системы противовоздушной обороны средней и большой дальности, предназначенные для поражения самолетов, крылатых и баллистических ракет.

Западные страны принялись снабжать Киев более совершенными системами. В октябре Германия начала отправку батарей ПВО IRIS-T, каждая из которых состоит из радара, системы боевого управления и трех пусковых установок, несущих в общей сложности 24 ракеты.

В ноябре Украина получила первую партию ПРО NASAMS — зенитно-ракетной системы, которая производится совместно США и Норвегией. Одна система включает в себя радар, датчики, пусковые установки, каждая из которых может быть загружена шестью ракетами, и мобильный командный центр, где военные могут отслеживать воздушные угрозы.

А в этом месяце несколько десятков украинских военных заканчивают обучение по работе с ракетным комплексом Patriot. Вооруженные этой самой современной американской наземной системой ПВО отряды ВСУ будут переброшены на передовую. Теоретически ЗРК Patriot мобилен. Но он хорошо заметен на земле, его довольно легко обнаружить, и Москва уже пообещала, что нацелится на него всеми средствами.

В ближайшие месяцы Украине понадобится гораздо больше, чем система Patriot, говорят эксперты. А чиновники Пентагона по закупкам вооружений в настоящее время прочесывают военные склады союзников.

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Авторы: Хелен Купер (Helen Cooper), Майкл Швирц (Michael Schwirtz)

Комментарии читателей:

John

Вот что принесла нам столь неторопливая помощь Украине в попытке умиротворить Путина: риск позорного поражения, десятки тысяч потерянных жизней и ободренный Си, готовый напасть на Тайвань.

Robin

Как приятно видеть: New York Times считает, что публикация наших секретных планов в отношении продолжающегося конфликта на Украине отвечает общественным интересам.

Ron Jacobs

Переговоры, а не эскалация военного конфликта!

Ryan M

Как-то все это странно. От нас все время требуют: давайте Киеву все больше и больше. При этом никто ни слова не говорит, как используется наша колоссальная помощь. И вот новая "утечка" информации и тот же рефрен: давайте больше и больше.

Так кому это нужно?

Hunter Williams

Это кто-то у нас намеренно бьет в барабаны войны!

M

Эта утечка секретных материалов говорит об одном: обе стороны платят высокую цену. Поддержка военного конфликта не может продолжаться бесконечно. Настало время лидерам России и Украины договориться о прекращении боевых действий.

Dr Merkwuerdigeliebe

Посыл статьи понятен: побыстрее нам, американцам, вляпаться в прямой военный конфликт с Россией.

EB

А вам не кажется, что мы проявляем излишний энтузиазм в поддержке Украины?

Было бы неплохо увидеть сейчас и немного дипломатии с нашей стороны, поскольку все это закончится одним — урегулированием путем переговоров. А где наш госдепартамент? Что, так-таки и никаких закрытых дипломатических каналов с русскими? А почему?

Ctz 357

Эти так называемые "утечки" — фокусы ВПК для того, чтобы получить побольше военных заказов. Конечно, это еще и попытка обмануть Россию, чтобы она приняла ошибочные решения.

Dan

А как вы смотрите на то, чтобы перенаправить те огромные суммы денег, которые мы тратим на Киев, на оборону Тайбэя? Может, это привлечет внимание Китая и защитит настоящую демократию? Ту демократию, которая оберегает церковь и свободу вероисповедания, прессу и свободу слова, как на Тайване. Но не как на Украине. Я подозреваю, что Китай получит наш месседж. И мы будем использовать наши ограниченные ресурсы для отставания собственных непосредственных интересов безопасности, а не чужих.

Dr. Burch

Срочные переговоры на Украине! Вот на чем мы должны настаивать! В приоритете должен быть диалог!

RW

Снова раздувание страхов. Снова непродуманный, ненужный американцам, заведомо проигрышный конфликт, как в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане! Наша страсть к разжиганию войн обанкротила Америку!

Что мы получили от всех этих вооруженных действий? Да ничего!

Dwight Schrute

Восточная Палестина, Огайо и Джексон, штат Миссисипи. Здесь людям отравили воду и всю среду обитания. А мы все выступаем за увеличение денежной помощи Украине. Тем временем страны отказываются от доллара, и даже наши союзники во Франции пересматривают свои отношения с Америкой, в основном из-за этого нашего безумного конфликта.

Jose

Никакие это не утечки секретной информации. Просто это пропаганда наших властей, убеждающих нас в том, чтобы мы ни в коем случае не бросали Украину. Так тогда пусть наша администрация просто скажет правду: во сколько нам обойдется помощь на этот раз и почему вообще деньги лучше тратить на Киев, а не на свой народ?

Concerned_Citizen1164

Конечно, Путину не следовало бы вводить войска на территорию Украины. Но этот якобы просочившийся документ, однако, предназначен для того, чтобы граждане США (и население союзных нам стран) поддержали дальнейшую эскалацию путем предоставления Киеву самолетов, что очень понравится корпорациям Lockheed, Northrop Grumman и другим. Вот они скажут спасибо. Кукловоды из Пентагона занялись своей грязной работой.

Eric Jensen

Случилось так, что я принимал участие в действиях США по вооружению Украины против России еще в 1996 году. Хотел бы я, чтобы мы никогда не вставали на этот путь. Мы оставим позади еще один Ирак — без какой-либо благодарности в наш адрес.