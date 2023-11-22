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Военное обозрение

Украинские паблики сообщают о поражении ЗРК IRIS-T российской ракетой Х-31П в Одесской области

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Источник изображения: topwar.ru

Подтвердилась информация о нанесении ракетного удара по объектам противника в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что Вооружённые силы России применяли ракеты Х-31П. Это противорадиолокационная модификация ракета класса «воздух-земля». Соответственно, целями ВС РФ в Одесской области, были в первую очередь комплексы ПВО противника.

В официальных сводках ВС ВСУ приводятся обтекаемые сведения о том, что в Одессе и в районе города Белгород-Днестровский «произошли попадания по административному зданию, припортовой инфраструктуре и открытой местности».

К фразе «попадание по открытой местности» могли бы возникнуть вопросы, если бы не публикации в украинских пабликах. Отмечается, что на этой «открытой местности» в Одесской области находился зенитный ракетный комплекс IRIS-T, переданный Германией. Символично, что удар по немецкому средству ПВО ВСУ и его поражение произошли практически в одно время с заявлениями немецкой стороны о готовности поставить в интересах киевского режима ещё один комплекс IRIS-T для усиления противовоздушной обороны.

Напомним, что обещал поставить очередной такой ЗРК Киеву министр обороны ФРГ Борис Писториус, который сразу вслед за главой Пентагона прибыл с визитом на Украину.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Х-31
Компании
Минoбороны РФ
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