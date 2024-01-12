Киев получил от НАТО медленные ракеты. Названы причины провала ПВО Украины (Asia Times, Гонконг)

AT: украинская система ПВО провалилась из-за неэффективности западной техники

Хваленая техника НАТО не стала панацеей для ВСУ, пишет Asia Times. Причин тому несколько – например, работа комплексов ПВО должным образом не отлажена, а некоторые из них и вовсе бесполезны против баллистических и крылатых ракет. Более того, скоро Киев может вовсе лишиться поставок, ведь арсеналы НАТО быстро пустеют.

Новые поставки могут и опоздать, а тем временем президентские полномочия Зеленского истекают в марте.

8 января Украина подверглась второму за десять дней массированному ракетному обстрелу и налету беспилотников. ВС РФ поразили объекты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове — всего в десяти украинских городах.

Для нанесения ударов российские войска использовали различные гиперзвуковые и крылатые ракеты воздушного базирования, а также БПЛА "Герань-2". Судя по всему, им удалось успешно уничтожить ряд заводов по производству боеприпасов и вооружений, а также некоторые командные центры и аэродромы.

Как сообщают украинские, российские и польские источники, ВСУ смогли сбить лишь 18 ракет и беспилотников, в то время как всего был выпущен 51 снаряд.

По некоторым сообщениям, ВСУ не смогли сбить ни одного гиперзвукового "Кинжала", ни одного баллистического "Искандера", ни одной противокорабельной ракеты Х-22 на жидком топливе, — и лишь часть крылатых ракет Х-101 воздушного базирования была уничтожена.

При этом Украина заявляет, что сбила все дроны "Герань-2", российскую версию беспилотников-камикадзе "Шахед-136". Впрочем, Киев утверждает, что со стороны Россиии их было запущено лишь восемь штук. На самом же деле беспилотники использовались гораздо обширнее.

США и их союзники по НАТО (а также Швеция и Финляндия, на тот момент еще не входившие в альянс) поставили Украине различные типы систем ПВО.

США передали Киеву систему ПВО "Пэтриот" (скорее всего, версию Pac-2, хотя они также поставляли ракеты-перехватчики Pac-3). Норвегия совместно с США — систему NASAMS, а европейский консорциум —IRIS-T. Кроме того, Италия прислала "Аспида" (Aspide), Франция и Италия — SAMP-T, а Германия — двуствольную зенитную самоходную установку "Гепард ("Gepard").

Швеция также предоставила зенитные орудия "Буфорс" (Bofors).

Кроме того, США поставили свои лучшие комплексы ПЗРК FIM-92 "Стингер" (Stinger). Прежде у ВСУ были только советские ПЗРК "Игла".

В дополнение к системам ПВО, поставленным НАТО и другими западными странами, Украина разместила вокруг Киева российские системы ПВО С-300С и "Бук-1М".

Поставки, осуществленные странами НАТО, сделали украинскую противовоздушную оборону более надежной. Существуют, впрочем, проблемы с координацией работы этих систем — новые комплексы ПВО зачастую не имеют отлаженного механизма взаимодействия друг с другом, не встроены должным образом в общую систему обороны Украины и разбросаны по всей стране. Нет достоверной информации о том, сколько поставленных НАТО систем все еще способны функционировать после российских ударов. В частности, подробный репортаж о недавних атаках с перечнем использованной техники можно прочесть в польском еженедельнике Mysl Polska.

Что касается ЗРК "Пэтриот", то, по данным издания, США поставили Украине следующие ракеты-перехватчики:

— PAC-2 в комплектации GEM (с улучшенным наведением)

— РАС-2 в комплектации GEM-C (для использования против крылатых ракет)

— РАС-2 в тактической комплектации GEM-T

— PAC-3 в комплектации CRI (экономичная, для снижения расходов)

— PAC-3 в комплектации MSE (модификация PAC-3 с усилением ракетного сегмента)

Все они предназначены для перехвата тактических баллистических и крылатых ракет.

Если предположить, что они действуют именно так, как громко обещали их разработчики — то почему они не смогли сбить российские гиперзвуковые "Кинжалы", сверхзвуковые Х-22, "Искандеры" и Х-31П и поразили лишь две трети дозвуковых крылатых ракет воздушного базирования Х-101?

Для ответа на этот вопрос есть несколько объяснений (и они друг друга отнюдь не исключают):

1) У Украины закончились боеприпасы к "Пэтриотам", IRIS-T, SAMP-T и NASAMS

2) Россия уничтожила важнейшие средства ПВО вокруг ключевых объектов, особенно в Киеве

3) Россия успешно заглушила радары "Пэтриотов" и других систем

4) Украинские системы были перегружены предварительными атаками и оказались недоступны во время более тяжелых ракетных ударов

Украинцы утверждают, что они (будто бы) сбили все российские ракеты и беспилотники и что заявления о российских успехах — не что иное, как распространяемая противником дезинформация. Однако эти аргументы можно отмести как несостоятельные — для этого необходимо просто посмотреть на многочисленные фотографии. Они дают хорошее представление о масштабах нанесенного Киеву и другим украинским городам урона.

Помимо того факта, что этот урон был колоссальным, очевидно и другое -Украина отчаянно нуждается в новых системах ПВО и ракетах и просит США и другие страны НАТО поставить их безотлагательно.

Норвежцы в ноябре прошлого года пообещали несколько новых систем NASAMS. Из этого можно сделать вывод, что ранее поставленные комплексы были повреждены или вовсе уничтожены — или что для надежного покрытия воздушного пространства необходимы дополнительные установки ПВО. Вообще, NASAMS — система ближнего действия, предназначенная для точечного покрытия.

Норвежское обещание прозвучало еще до того, как Россия нанесла удары в конце декабря и начале января. Норвегия утверждала, что комплексы будут поставлены в кратчайшие сроки. Но, как бы то ни было — NASAMS, увы, не решит проблему баллистических ракет.

NASAMS использует усовершенствованные американские ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности. При запуске из наземной пусковой установки AMRAAM хороши против самолетов, беспилотников и некоторых крылатых ракет, но для эффективного перехвата баллистических ракет им не хватает скорости. Кроме того, они дорого обходятся: "цена вопроса" составляет около миллиона долларов за ракету.

Тем временем Пентагон предупредил Украину, что не сможет продолжать поставки ракет-перехватчиков "Пэтриот" как раз из-за их "высокой стоимости" — около 2 миллионов долларов за штуку (и до 4 миллионов долларов за усовершенствованную версию). Однако это вопрос не столько стоимости, сколько наличия — и рисков, которыми чревата передача Украине основной части имеющихся на вооружении единиц оружия.

В ближайшие дни США и их союзникам предстоит трудный выбор. Арсеналы пустеют, и это делает Альянс уязвимым для атак. Кроме того, другие партнеры США — например, ОАЭ и Саудовская Аравия — останутся с пустыми руками, если им придется вступить в конфронтацию с Ираном. Наконец, под угрозой окажутся и собственно американские экспедиционные силы на многих театрах военных действий. В частности, пострадает уровень защищенности американских баз на Азиатско-Тихоокеанском театре.

США уже обратились к Японии с просьбой передать Украине ранее произведенные самой же Японией комплексы "Пэтриот", а это явное свидетельство скудности американских запасов. Япония изменила свои законы об экспорте, чтобы разрешить поставку, но уточнила, что отправит их сугубо в США, и еще не дала добро на передачу их Украине.

Россия, нанося свои воздушные удары, преследует одновременно три цели. Первая — вывести из строя ПВО Украины, что крайне затруднит защиту украинских городов и стратегически важных военных объектов.

Вторая — нанести урон как гражданской, так и военной промышленности и инфраструктуре. Это подразумевает уничтожение электростанций и энергосетей, а также вывод из строя заводов по производству, модернизации и ремонту оружия.

Третья цель — настроить общественность, особенно элиты, против продолжения боевых действий. Хотя Украина тщательно пытается скрыть информацию о российских воздушных атаках и их последствиях, она все равно стремительно распространяется.

Тем временем ВСУ испытывают острую нехватку личного состава и хотят набрать 500 000 новых военнослужащих. Призыв таких масштабов подорвет и без того шаткий консенсус между народом и правительством Украины. У украинского парламента и без того возникли трудности с приведением законодательных инициатив в жизнь — в основном из-за крепнущего сопротивления принудительной мобилизации со стороны гражданского населения.

С общественной и политической точки зрения, нынешнее киевское правительство подошло к критической черте. Когда в марте истекут президентские полномочия Зеленского, ему предстоит выбор: или остаться у власти уже в качестве неизбранного (и потенциально нелегитимного) лидера, или баллотироваться на новый срок. Или — уйти в отставку.

Автор статьи: Стивен Брайен, бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам, ныне старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института