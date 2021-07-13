Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)

В последнее время не прекращаются нападки на Россию. Чего только стоят одни военные учения НАТО «Морской бриз – 2021», которые признаны крупнейшими за всю историю их проведения. Но Россия не намерена закрывать на это глаза. Новые конфликты и противоречия сторон не за горами, считают в Поднебесной.

По сообщениям зарубежных СМИ, встреча лидеров России и Соединенных Штатов не привела к существенным улучшениям отношений между Россией и западными странами во главе с США. В последнее время Запад совершает военные и экономические "нападки" в отношении России, усиливая давление на страну, в связи с чем Россия начинает принимать равные контрмеры. Ввиду глубоко укоренившихся структурных противоречий и малого числа совместных проектов в ближайшее время в отношениях России и западных странах вряд ли произойдут улучшения.

Многочисленные "удары" Запада

Как заявляют зарубежные СМИ, в последнее время западные страны различными способами активно демонстрируют сдерживание в отношении России.

По имеющимся данным, с 28 июня по 10 июля в Черном море прошли военные учения Sea Breeze - 2021 под руководством Украины и Соединенных Штатов, в которых приняли участие около пяти тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 военных самолетов и 18 групп специальных операций и водолазных команд из 32 стран. Как сообщают российские СМИ, учения в текущем году являются самыми масштабными за всю историю их проведения. Помимо сдерживания России, еще одной целью проведения учений является предоставление вооружения и техники Украине. По словам главного редактора российского журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, в военных учениях приняли участие как военно-морские силы, так и сухопутные войска. США и другие страны НАТО отправили большое количество военной техники на Украину, которая в итоге использоваться украинской армией.

Как сообщается, на фоне обострения конфликта между Россией и НАТО в полночь 29 июня американский эсминец и украинский патрульный корабль приблизились к российским территориальным водам примерно в восьми тысячах метров от побережья Крыма. Позже Военно-морские силы США опровергли информацию о том, что эсминец находился вблизи Крымского полуострова. Сообщается, что две недели назад в Черном море произошел аналогичный инцидент.

Спустя четыре дня после встречи лидеров России и США помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции в отношении России в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Правительство США также предупредило, что, если Алексей Навальный умрет в тюрьме, "последствия для России будут разрушительными". Кроме того, как сообщается, Европейский Союз принял решение вновь продлить экономические санкции против России. Как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в социальных сетях, Евросоюз решил продлить санкции против России в области финансов, энергетики и обороны, а также запретить поставку и продажу российской стороне части технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Россия дает жесткий ответ

Недавно Россия приняла контрмеры для противодействия "нападкам" Запада во главе с Соединенными Штатами.

В ответ на военные учения Sea Breeze - 2021 российская армия объявила, что с конца июня начинает учения по противовоздушной обороне в Крыму, а также целенаправленные мероприятия по боевой подготовке Черноморского флота. Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев раскрыл подробности учений: "В ходе проверки системы противовоздушной обороны истребители Су-30СМ и Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и боевые вертолеты выступили контрольными целями для комплексов ПВО. В свою очередь боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" обнаружили цели и провели по ним электронные пуски".

По данным Минобороны России, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России. В учении были задействованы пять кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", а также фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Кроме того, российские истребители МиГ-31К, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и противолодочный самолет Ил-38 были перебазированы на российскую военно-воздушную базу в Сирии "Хмеймим" для дальнейшего участия в маневрах.

1 июля два больших десантных корабля "Орск" и "Саратов" Черноморского флота ВМФ России провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям для прикрытия условной высадки морского десанта вблизи Крыма. В тот же день российская подводная лодка "Колпино", оснащенная крылатыми ракетами, вышла на учения в Черное море.

29 июня голландский фрегат Evertsen следовал в сторону Керченского пролива, в связи с чем были подняты в воздух российские инстребители с целью предупреждения нарушения границы. Позже Министерство обороны России опубликовало фотографии полета российских истребителей вблизи фрегата Evertsen. Два боевых самолета Су-30СМ пролетели над нидерландским фрегатом на малых высотах, один из истребителей был оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31. Как заявило Министерство обороны Нидерландов, российские самолеты преследовали Evertsen с 15:30 до 20:30, они пролетели "на опасно низкой высоте" над фрегатом и даже "выполняли имитацию атак". Голландская сторона также отметила, что истребители были вооружены бомбами и ракетами класса "воздух-земля" и применяли бортовую систему радиоэлектронной борьбы для атаки на электронное оборудование фрегата Evertsen.

В отношении американских санкций посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что действия Соединенных Штатов не способствуют стабилизации российско-американских отношений, санкции - это не тот сигнал, которого ждали после встречи лидеров двух стран. Как прокомментировала санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, официальный представителю МИД России Мария Захарова, "Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, но без предварительных условий и тем более угроз антироссийскими санкциями, на которые обязательно последует соразмерный ответ". Захарова также отметила, Евросоюз закрывает глаза на проблемы прав человека и демократических свобод на Украине и в США, что является очередным проявлением "двойных стандартов".

Примирение сторон дастся с большим трудом

В целом, встреча лидеров России и Соединенных Штатов привела к появлению в отношениях России и Европейского признаков смягчения, но степень этого смягчения является довольно ограниченной.

С одной стороны, между странами может начаться децентрализованное сотрудничество. По данным с американского сайта The National Interest, встреча лидеров двух стран является хорошим началом ослабления напряженности российско-американских отношений, ожидается восстановление долгое время парализованных каналов дипломатических обменов между США и Россией. Германия и Франция предложили возобновить саммиты "ЕС-Россия", которые не проводились много лет. Хотя НАТО не дало положительного отклика, это открывает возможности для диалога между Западом и Россией во многих сферах.

В настоящее время контроль над вооружениями - это вопрос, в котором Запад и Россия, и в особенности Соединенные Штаты и Россия, могут добиться прорыва. В будущем стороны могут включить в переговоры по контролю над вооружениями большее количество и более широкий спектр вооружений. Кроме того, как "место концентрации" разрождающихся противоречий между Россией и Европой, сетевая безопасность в последние годы также является одной из потенциальных областей сотрудничества.

С другой стороны, существуют трудности в преодолении структурных противоречий. Ввиду исторических причин между Россией и Европой существуют глубоко укоренившиеся геополитические конфликты, сторонам не хватает взаимного доверия в стратегическом плане, их понимание структуры международных отношений также весьма различается. На фоне постоянных трений, противоречий и проблем Россия и Европейский союз могут начать ожесточенную игру по вопросам ситуации на Украине, прав человека, безопасности в Европе, вмешательства в выборы и других.

В частности, существуют серьезные разногласия между двумя сторонами по украинскому вопросу. НАТО рассматривает Украину как антироссийский "плацдарм" для сдерживания России. На сегодняшний день основная стратегическая цель России состоит в том, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО и помешать внешним силам развернуть войска и создать военные базы на территории Украины. Можно предсказать, что в будущем отношения России и Евросоюза вряд ли будут развиваться в направлении стабильности и предсказуемости. Более того, вероятно, разразятся еще более интенсивные конфликты и противоречия.

Ян Чжунцзе (杨忠洁)