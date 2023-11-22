Члены Коллегии обсудили ход реализации плана деятельности Главного командования ВМФ на 2019-2025 гг.

ЦАМТО, 21 ноября. В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 21 ноября состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

В тематической части заседания Коллегии был обсужден ход реализации плана деятельности Главного командования Военно-морского флота на 2019-2025 гг.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу по данной теме приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Как было отмечено на Коллегии, с 2018 года состав флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.

Особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил. В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%.

Кроме того, подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми подлодками с ракетными комплексами "Калибр".

Не менее важной задачей является строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп.

"В настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 ед.", – заявил министр обороны РФ.

Он также отметил, что современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

"Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", – сказал глава военного ведомства.

Продолжается строительство кораблей ближней морской зоны. Их состав пополнили два многоцелевых корвета и малый ракетный корабль. До конца года планируется принять еще три малых ракетных корабля и противоминный корабль.

Выполнен комплекс мероприятий стратегического сдерживания в Балтийском и Северном морях "Океанский щит-2023". Отработаны задачи по обнаружению и слежению за кораблями условного противника, осуществлены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане. В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше двухсот тысяч морских миль.

В ходе учения "Финвал-2023" отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути.

Продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август – с Военно-морскими силами Китая. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия.

Как отметил министр обороны РФ, интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза.

"Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях", – сказал Сергей Шойгу.

Реализация Плана деятельности Главного командования ВМФ в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%.