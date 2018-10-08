Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"

О том, как появилось уникальное оружие военно-морской державы и как оно балансирует соотношение сил в мире, — в материале ТАСС

Три года назад, 7 октября 2015 года, корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ — сторожевой ракетный корабль проекта 11661 "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" — из акватории Каспийского моря произвели 26 пусков крылатых ракет по 11 целям на территории Сирии. Были поражены пункты управления, склады боеприпасов, боевой техники, лагеря боевиков. Это событие стало первым боевым применением нового универсального ракетного комплекса с крылатыми ракетами "Калибр".

Всего ракеты комплекса "Калибр" применялись в ходе операции ВС РФ в Сирии 13 раз. Согласно сообщениям Минобороны РФ, по целям террористов было выпущено в общей сложности не менее 99 ракет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным первое применение новых ракет, заявил, что "результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях — почти 1,5 тыс. км". Так, Военно-морской флот России получил в свое распоряжение "длинную руку", а страна — инструмент стратегического неядерного сдерживания, обозначивший конец эпохи "дипломатии "Томагавков".

Появление ракеты, которая закопала топор войны

Ракетный комплекс С-14 "Калибр" был разработан ОКБ "Новатор" на основе комплекса С-10 "Гранат" и впервые показан в 1993 году. На основе "Калибра" созданы комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования. Комплекс также предлагается на экспорт. В настоящее время разные виды комплексов "Калибр" стоят на вооружении России, Индии и КНР.

Комплекс С-10 "Гранат", ставший прародителем "Калибра", был разработан в ответ на создание в США крылатых ракет SLCM и GLCM "Томагавк". Официальное проектирование комплексов с крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования начато в СССР по постановлению Совмина СССР от 9 декабря 1976 года.

На базе крылатой ракеты 3М-10 комплекса "Гранат" в 1983 году разработана противокорабельная крылатая ракета 3М-51 "Альфа". Она отличалась дополнительной боевой ступенью для запуска из торпедных аппаратов. В 1993 году макет ракеты был представлен на выставке вооружений в Абу-Даби и на МАКС-93.

После 1991 года разработка была переориентирована на создание экспортного комплекса в виде ракетной системы Club. Она сочетала в себе ракеты с вариантами базирования на подводных лодках — Club-S и на надводных кораблях — Club-N. Первая ракета, 3М-54, была создана на основе "Альфы" с сохранением основных конструктивных особенностей. Вторая, 3М-14, — на базе ракеты комплекса "Гранат". Официально объявлялись данные о предельной дальности только экспортного варианта ракеты, она составляет 275–300 км.

В российском флоте крылатые ракеты 3М-54 и 3М-14 используются в составе комплекса, получившего наименования: "Калибр-НК" — для надводных кораблей, оснащенных универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, и "Калибр-ПЛ" — для пуска из торпедных аппаратов подлодок. На вооружение ВМФ России комплекс поступил в составе корабля-носителя — малого ракетного корабля проекта 11661 "Дагестан" в 2012 году. Позднее из различных источников стала известна приблизительная дальность комплекса для ВМФ России — от 1400 до 2600 км.

Главный калибр российского флота

Краеугольным камнем масштабной "калибризации" флота стал универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14. Это корабельная вертикальная пусковая установка разработана ОАО "Конструкторское бюро специального машиностроения", входящим в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей". Является российским аналогом контейнерных установок mk41 для "Томагавков", ракет "Стандарт" системы ПРО и противолодочных ракет.

Пуск ракеты "Тамогавк* © EPA/U.S. Navy

Российский комплекс также может запускать различные типы ракет. Он унифицирован под запуск ракет "Калибр", "Оникс" и "БраМос". В будущем комплекс будет вести стрельбу и перспективной гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон".

Универсальным корабельным стрельбовым комплексом оснащается новое поколение российских надводных кораблей различного водоизмещения. Это фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проектов 20385 и 20386, ракетные корабли проекта 11661, малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800. Опционально вариант пусковой установки может быть смонтирован на патрульных кораблях проекта 22160.

Помимо новых способность применять "Калибры" обретут и проходящие модернизацию корабли предыдущих проектов. Так, по словам бывшего главкома ВМФ Виктора Чиркова, в ближайшем будущем большинство кораблей ВМФ РФ советской постройки получат на вооружение ракетные комплексы с ракетами "Калибр" и "Оникс". Среди них крейсера проекта 1144, эсминцы проекта 956 и большие противолодочные корабли проекта 1155.

Не стоит забывать и о подводных носителях крылатых ракет. "Калибр" могут применять атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" и — в качестве неосновного вооружения — лодки проекта 955 "Борей", а также дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" и проекта 677. О том, сколько ракет получит каждый из модернизируемых кораблей, сказать сложно, так как планы по их модернизации периодически корректируются. Однако можно подсчитать уже имеющиеся в составе флота корабли-носители, а также оценить потенциальный прирост при вводе уже строящихся.

Так, при грубом подсчете, суммировав носители в строю и готовящиеся к вводу в 2018–2019 годах, ВМФ России теоретически уже сейчас может в одном залпе запустить более 200 крылатых ракет. С вводом в строй всех законтрактованных новых кораблей и лодок после 2023 года это количество возрастет до более чем 500. Даже без ракет на модернизируемых кораблях, количество которых оценить сейчас сложно, цифра уже внушительная.

Инструмент стратегического сдерживания

Развернутые на Балтийском, Черноморском и Северном флотах "Калибры" полностью способны решить задачи стратегического сдерживания. "Комплексы "Калибр" позволяют России сегодня обеспечивать статус стратегического неядерного сдерживания", — рассказал ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Таким образом, Россия получила оружие "длинной руки" с большой гибкостью применения.

Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" ВМФ России, 31 мая 2017 года © Russian Defence Ministry Press Service photo via AP

С недавних пор США и их союзники безосновательно обвиняют Россию в нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности и грозят ответить жесткими мерами на инкриминируемые России действия.

В частности, на пресс-конференции в Брюсселе в штаб-квартире НАТО 2 октября постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что США будут готовы в случае необходимости уничтожать российские ракеты, которые, по мнению американской стороны, разрабатываются Россией в нарушение Договора о РСМД. Стоит отметить, что крылатые ракеты морского и воздушного базирования не подпадают под договор. Он затрагивает крылатые и баллистические ракеты только наземного базирования дальностью от 500 до 5000 км.

Комплексы "Калибр" не нарушают РСМД, поскольку на них действие данного соглашения не распространяется. "Калибр" — морского базирования. Соответственно, никаких договорных ограничений на его развертывание и применение не существует. Россия вообще не нарушает РСМД. Спекулировать по этой теме бессмысленно Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"

Таким образом, "Калибр" является идеальным инструментом неядерного стратегического сдерживания. Также кроме обычной боевой части ракеты комплекса можно оснастить и специальной, ядерной, боеголовкой. Не стоит забывать и о том, что российские моряки в ходе учений на Каспии и в Средиземноморье освоили быструю перезарядку кораблей крылатыми ракетами прямо в море.

Артур Шайхутдинов