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Возвращённая Индией атомная подводная лодка "Нерпа" может быть утилизироапна

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Как сообщило 16 ноября 2023 года информационное агентство ТАСС, Главный штаб ВМФ России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) "Нерпа" проекта 971У ("Щука-Б"), которая, будучи в лизинге в составе ВМС Индии, носила имя Chakra II. Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Индийская атомная многоцелевая подводная лодка S 72 Chakra (переданная российской стороной ВМС Индии в аренду после достройки бывшая атомная подводная лодка К-152 "Нерпа" проекта 971И) в Вишакхапатнаме, 2015 год (с) Reuters

"Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию "Нерпы", находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать", - сказал собеседник агентства.

В начале лета 2021 года "Чакра-2" в сопровождении кораблей Тихоокеанского флота совершила переход в надводном положении из Индии во Владивосток.

По имеющимся данным, до этого в апреле 2020 года на борту субмарины произошел взрыв баллона воздуха высокого давления, в результате чего повреждения получили оба ее корпуса. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование. После чего субмарина досрочно была возвращена из аренды. Собеседник агентства отметил, что после ЧП индийские специалисты выполнили ремонт обоих корпусов АПЛ, по завершении которого она вернулась в Россию.

АПЛ "Нерпа" была передана в лизинг ВМС Индии в апреле 2012 года сроком на 10 лет. Стоимость контракта составила около $2 млрд.

Со стороны bmpd напомним, что атомная многоцелевая подводная лодка К-152 "Нерпа" (заводской номер 518), изначально заложенная еще для ВМФ СССР в 1989 году, была достроена для Индии по соглашению 2000 года с индийской стороной на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре по модифицированному проекту 971И (проект 09719, шифр "Ирбис"), и была передана ВМС Индии в долгосрочную аренду сроком на 10 лет. Акт о передаче "Нерпы" индийской стороне был подписан 30 декабря 2011 года, а сама передача лодки индийскому экипажу состоялась 23 января 2012 года на территории завода судового оборудования "Восток" в Большом Камне (филиала АО "Амурский судостроительный завод"). Официальная церемония ввода лодки как S 72 Chakra (Chakra II) в состав индийского флота была произведена в Вишакхапатнаме 4 апреля 2012 года.

Лодка была возвращена российской стороне досрочно и снова прибыла во Владивосток в июне 2021 года, хотя еще в 2019 году появлялись сообщения, что российская и индийские стороны вели переговоры о возможности продления аренды "Нерпы" Индией еще на пять лет. С момента возвращения "Нерпа" находится на отстое на Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне, в апреле 2022 года на лодке была произведена выгрузка ядерного топлива.

В марте 2019 года в Нью-Дели было подписано российско-индийское соглашение о передаче Индии в долгосрочную аренду еще одной атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 из наличия ВМФ России, причем стоимость соглашения оценивается в 3,3 млрд долл. Лодка под условным индийским обозначением Chakra III будет передана после проведения ремонта и модернизации и войдет в состав индийского флота предположительно в 2025 году под тем же названием Chakra, что и две другие атомные подводные лодки, арендовавшиеся у СССР и России. Срок аренды точно не известен, но составит не менее 10 лет.

ВМФ России испытывает серьезные проблемы с ремонтом АПЛ проекта 971. Из 15 лодок данного проекта сейчас номинально в строю ВМФ остаются (вместе с "Нерпой") 10 единиц, из которых лишь три являются ходовыми, четыре находятся в длительном ремонте, и три на отстое. За все время эксплуатации этого типа удалось осуществить средний ремонт только одной лодки (К-157 "Вепрь"), завершенный в 2020 году. В свете этого отказ от ремонта "Нерпы" неудивителен.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
К-152 Нерпа
Компании
АСЗ
Проекты
2020-й год
971 Щука-Б
ТОФ
Ядерный щит
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