Возвращённая Индией атомная подводная лодка "Нерпа" может быть утилизироапна

Как сообщило 16 ноября 2023 года информационное агентство ТАСС, Главный штаб ВМФ России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) "Нерпа" проекта 971У ("Щука-Б"), которая, будучи в лизинге в составе ВМС Индии, носила имя Chakra II. Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Индийская атомная многоцелевая подводная лодка S 72 Chakra (переданная российской стороной ВМС Индии в аренду после достройки бывшая атомная подводная лодка К-152 "Нерпа" проекта 971И) в Вишакхапатнаме, 2015 год (с) Reuters

"Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию "Нерпы", находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать", - сказал собеседник агентства.

В начале лета 2021 года "Чакра-2" в сопровождении кораблей Тихоокеанского флота совершила переход в надводном положении из Индии во Владивосток.

По имеющимся данным, до этого в апреле 2020 года на борту субмарины произошел взрыв баллона воздуха высокого давления, в результате чего повреждения получили оба ее корпуса. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование. После чего субмарина досрочно была возвращена из аренды. Собеседник агентства отметил, что после ЧП индийские специалисты выполнили ремонт обоих корпусов АПЛ, по завершении которого она вернулась в Россию.

АПЛ "Нерпа" была передана в лизинг ВМС Индии в апреле 2012 года сроком на 10 лет. Стоимость контракта составила около $2 млрд.

Со стороны bmpd напомним, что атомная многоцелевая подводная лодка К-152 "Нерпа" (заводской номер 518), изначально заложенная еще для ВМФ СССР в 1989 году, была достроена для Индии по соглашению 2000 года с индийской стороной на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре по модифицированному проекту 971И (проект 09719, шифр "Ирбис"), и была передана ВМС Индии в долгосрочную аренду сроком на 10 лет. Акт о передаче "Нерпы" индийской стороне был подписан 30 декабря 2011 года, а сама передача лодки индийскому экипажу состоялась 23 января 2012 года на территории завода судового оборудования "Восток" в Большом Камне (филиала АО "Амурский судостроительный завод"). Официальная церемония ввода лодки как S 72 Chakra (Chakra II) в состав индийского флота была произведена в Вишакхапатнаме 4 апреля 2012 года.

Лодка была возвращена российской стороне досрочно и снова прибыла во Владивосток в июне 2021 года, хотя еще в 2019 году появлялись сообщения, что российская и индийские стороны вели переговоры о возможности продления аренды "Нерпы" Индией еще на пять лет. С момента возвращения "Нерпа" находится на отстое на Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне, в апреле 2022 года на лодке была произведена выгрузка ядерного топлива.

В марте 2019 года в Нью-Дели было подписано российско-индийское соглашение о передаче Индии в долгосрочную аренду еще одной атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 из наличия ВМФ России, причем стоимость соглашения оценивается в 3,3 млрд долл. Лодка под условным индийским обозначением Chakra III будет передана после проведения ремонта и модернизации и войдет в состав индийского флота предположительно в 2025 году под тем же названием Chakra, что и две другие атомные подводные лодки, арендовавшиеся у СССР и России. Срок аренды точно не известен, но составит не менее 10 лет.

ВМФ России испытывает серьезные проблемы с ремонтом АПЛ проекта 971. Из 15 лодок данного проекта сейчас номинально в строю ВМФ остаются (вместе с "Нерпой") 10 единиц, из которых лишь три являются ходовыми, четыре находятся в длительном ремонте, и три на отстое. За все время эксплуатации этого типа удалось осуществить средний ремонт только одной лодки (К-157 "Вепрь"), завершенный в 2020 году. В свете этого отказ от ремонта "Нерпы" неудивителен.