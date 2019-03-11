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11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Подписано соглашение о передаче Индии в аренду еще одной атомной подводной лодки проекта 971

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Как сообщило индийское издание "The Print" со ссылкой на источники в министерстве обороны Индии, 7 марта 2019 года в Нью-Дели было подписано российско-индийское соглашение о передаче Индии в долгосрочную аренду еще одной атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 из наличия ВМФ России. Стоимость соглашения оценивается в 3 млрд долл. Лодка под условным индийским обозначением Chakra III будет передана после проведения ремонта и модернизации и войдет в состав индийского флота предположительно в 2025 году под тем же названием Chakra, что и две другие атомные подводные лодки, арендовавшиеся у СССР и России. Срок аренды точно не известен, но составит не менее 10 лет.

Индийская атомная многоцелевая подводная лодка S 72 Chakra (бывшая К-152 "Нерпа") проекта 971И в базе в Вишакхапатнаме (c) theprint.in

Источники также сообщили, что также с российской стороной ведутся переговоры о продлении аренды ныне эксплуатируемой ВМС Индии атомной подводной лодки проекта 971И S 72 Chakra (бывшая К-152 "Нерпа", условное индийское обозначение Chakra II), поскольку срок аренды заканчивается в 2020 году. Поскольку новая подводная лодка, скорее всего, прибудет не раньше 2025 года, обе стороны стремятся продлить аренду нынешней Chakra еще как минимум на пять лет, сообщили источники.

Со стороны bmpd напомним, что предварительное соглашение о передаче Индии в лизинг еще одной атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 было подписано во время визита Президента России Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС в Гоа в октябре 2016 года. Переговоры по данному вопросу велись сторонами с 2012 года.

Для передачи Индии предполагается одна из двух находящихся на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске атомных многоцелевых подводных лодок ВМФ России К-295 "Самара" и К-391 "Братск" (заводские номера 517 и 514) проекта 971, доставленных туда для ремонта с Тихоокеанского флота в 2014 году. По российским источникам, наиболее вероятно, что индийской стороне будет передана атомная подводная лодка К-295 "Самара" (была введена в состав ВМФ России в 1995 году). Предполагается, что выбранный корабль пройдет обширные 72-месячные ремонт и модернизацию на "Звездочке" перед передачей ВМС Индии.

Находящаяся сейчас в составе ВМС Индии под названием S 72 Chakra атомная подводная лодка К-152 "Нерпа" (заводской номер 518) была достроена по соглашению 2000 года с индийской стороной на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре по модифицированному проекту 971И и была передана ВМС Индии в долгосрочную аренду сроком на 10 лет. Акт о передаче "Нерпы" индийской стороне был подписан 30 декабря 2011 года, а сама передача лодки индийскому экипажу состоялась 23 января 2012 года на территории завода судового оборудования "Восток" в Большом Камне (филиала АО "Амурский судостроительный завод"). Официальная церемония ввода лодки как S 72 Chakra в состав индийского флота была произведена в Вишакхапатнаме 4 апреля 2012 года.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ан-30
К-152 Нерпа
К-295 Самара
К-391 Братск
Компании
АСЗ
Звездочка
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
971 Щука-Б
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