Индия возвращает России атомную подводную лодку "Нерпа"

Как сообщила индийская газета "The Hindustan Times" cо ссылкой на осведомленных лиц, входившая в состав ВМС Индии под названием S 72 Chakra на правах аренды у российской стороны атомная многоцелевая подводная лодка К-152 "Нерпа" (заводской номер 518) проекта 971И возвращается в Россию, поскольку срок ее аренды истекает.

Атомная многоцелевая подводная лодкаS 72 Chakra ВМС Индии - арендованная России К-152 "Нерпа" (заводской номер 518) проекта 971И (с) ВМС Индии

Соглдасно данным ресурсов морского траффика и шипспоттеров, атомная подводная лодка S 72 Chakra вышла из Вишакхапатнама 27 мая, и 3-4 июня прошла в надводном положении Малаккским проливом, следуя во Владивосток, причем в Малаккском проливе лодку сопровождали российские большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" проекта 1155 и спасательный буксир "Калар". Переход лодки, как сообщается, осуществляется индийским экипажем.

Хотя ряд индийских ресурсов сообщают, что срок аренды "Нерпы" Индией истекает в апреле 2022 года, однако это явная ошибка, поскольку акт передачи лодки индийской стороне был подписан 30 декабря 2011 года, и таким образом, 10-летний срок аренды заканчивается 30 декабря 2021 года. Можно предположить, что некоторое ускорение возвращения лодки вызвано ее техническим состоянием, хотя в 2019 году появлялись сообщения, что российская и индийские стороны ведут переговоры о возможности продления аренды "Нерпы" Индией еще на пять лет - однако, по данным индийских СМИ, соглашение об этом достинуто так и не былою.

Напомним, что атомная подводная лодка К-152 "Нерпа" (заводской номер 518), изначально заложенная еще для ВМФ СССР в 1989 году, была достроена для Индии по соглашению 2000 года с индийской стороной на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре по модифицированному проекту 971И, и была передана ВМС Индии в долгосрочную аренду сроком на 10 лет. Акт о передаче "Нерпы" индийской стороне был подписан 30 декабря 2011 года, а сама передача лодки индийскому экипажу состоялась 23 января 2012 года на территории завода судового оборудования "Восток" в Большом Камне (филиала АО "Амурский судостроительный завод"). Официальная церемония ввода лодки как S 72 Chakra в состав индийского флота была произведена в Вишакхапатнаме 4 апреля 2012 года.

Как можно судить, фактически бывшая "Нерпа" будет впоследствии заменена в составе ВМС Индии еще одной атомной подводной лодкой того же проекта 971. В марте 2019 года в Нью-Дели было подписано российско-индийское соглашение о передаче Индии в долгосрочную аренду еще одной атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 из наличия ВМФ России, причем стоимость соглашения оценивается в 3,3 млрд долл. Лодка под условным индийским обозначением Chakra III будет передана после проведения ремонта и модернизации и войдет в состав индийского флота предположительно в 2025 году под тем же названием Chakra, что и две другие атомные подводные лодки, арендовавшиеся у СССР и России. Срок аренды точно не известен, но составит не менее 10 лет.

Видимо, для передачи Индии предполагается находящася на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске атомная многоцелевая подводная лодка ВМФ России К-295 "Самара" (заводской номер 517, была введена в состав ВМФ России в 1995 году) проекта 971, доставленная туда для ремонта с Тихоокеанского флота в 2014 году. Предполагается, что этот корабль пройдет обширные 72-месячные ремонт и модернизацию на "Звездочке" перед передачей ВМС Индии.

Атомная многоцелевая подводная лодкаS 72 Chakra ВМС Индии (арендованная России К-152 "Нерпа" (заводской номер 518) проекта 971И, возвращаемая российской стороне), проходит Малаккским проливом в надводном положении в сопровождении большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ России "Адмирал Трибуц" проекта 1155, 04.06.2021 (с) via t.me/ChDambiev