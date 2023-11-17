СБ РФ: Западу безразличны последствия для его населения поставок Киеву снарядов с ураном

На протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах, заявил секретарь ведомства Николай Патрушев

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Поставки Украине снарядов с обедненным ураном существенно повышают радиационные угрозы, но политические элиты Запада не беспокоятся о здоровье даже собственного населения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

"Существенно возросли угрозы радиационной безопасности, связанные с применением украинскими формированиями снарядов с обедненным ураном", - констатировал он.

Патрушев напомнил, что Россия неоднократно предупреждала всех о губительных последствиях поставок Западом на Украину снарядов с обедненным ураном, подчеркивала, что их применение нанесет вред здоровью людей и природе на многие десятилетия, как на Украине, так и в Европе. "Наши предостережения не были услышаны. В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном - с целью предотвращения их применения против России - на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах", - указал секретарь Совбеза РФ.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску отметил увеличение количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии как следствие перемещения воздушных масс с Западной Украины.

"Это красноречиво говорит о том, что политические элиты западных стран, поставляющие оружие украинскому режиму, совершенно не беспокоятся о безопасности и здоровье собственного населения", - подытожил Патрушев.