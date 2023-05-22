Войти
Lenta.ru

Опасность повышения уровня радиации в Европе оценили

329
0
0
Радиационная безопасность
Радиационная безопасность.
Источник изображения: belrynok.ru

Ситуация с распространением на территории Европы радиоактивного облака пыли, происхождение которого объяснили уничтожением на Украине снарядов с обедненным ураном, представляет серьезные риски для населения, однако масштаб угрозы предсказать невозможно, заявил военный аналитик, эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил опасность сложившейся радиационной обстановки.

«Главная опасность такого рода инцидентов — это мелкодисперсная пыль, которая образуется при горении обедненного урана. Обедненный уран обладает неприятным свойством пирофорности — это интенсивное взаимодействие тяжелого металла с кислородом при высоких температурах. Именно это качество пирофорности используется в бронебойных снарядах, которые при столкновении с броневой плитой выбрасывают большое количество расплавленного материала, таким образом дополнительно разогревая место столкновения», — объяснил специалист.

Эти огромные количества пыли неизбежно поднялись в верхние слои тропосферы, то есть на высоту до нескольких километров. После этого они разносятся естественным движением воздушных масс, то есть ветром, потом выпадая вместе с осадками и медленно опускаясь за счет гравитации

Алексей Анпилогов

военный аналитик, эксперт по ядерной энергетике

Аналитик также обратил внимание на факт прямой опасности такой пыли для здоровья населения.

«Эта пыль представляет непосредственную опасность для мирного населения, она имеет токсический эффект для человека. Как и другие похожие металлы, уран может встраиваться в биологический обмен. Есть и вторая проблема: обедненный уран обладает радиоактивным действием, и при попадании в организм он производит системное поражение внутренних органов, в частности, репродуктивной системы. Как ни странно, это было доказано в той же Великобритании», — уточнил Анпилогов.

При этом он подчеркнул, что ввиду отсутствия необходимой научно-практической базы оценить масштабы угрозы сложно, в связи с чем невозможно предсказать, какие страны почувствуют эффект от инцидента.

В таком случае мы будем заниматься гаданием на кофейной гуще, потому что нет сравнимых прецедентов, связанных с обедненным ураном (...) Насколько будут затронуты сопредельные государства, мы выясним уже в рамках такого неприятного натурного «эксперимента»

Алексей Анпилогов

военный аналитик, эксперт по ядерной энергетике

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Польше был замечен рост радиации после уничтожения поставленных Западом на Украину боеприпасов с обедненным ураном.

«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», — добавил секретарь Совбеза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.11.2021
НАТО в трехполюсном мире
16.07.2020
Еще о «доктрине эскалации для деэскалации»
17.06.2020
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
28.01.2016
Прошли ли мы точку невозврата?
25.02.2015
Против всех — часть II
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:16
  • 49913
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах