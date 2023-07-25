Этот фактор определит исход новой холодной войны между Россией и Западом

Запад находится в состоянии новой холодной войны с Россией, пишет FA. Природа шпионажа в противостоянии поменялась: основную информацию получают не из тайных, а из открытых источников. Умение работать с этими сведениями определит исход новой холодной войны, отмечает издание.

Калдер Уолтон (Calder Walton)

Как Китай и Россия используют спецслужбы, чтобы подорвать Америку.

Холодная война никогда не заканчивалась. По крайней мере, так считает президент России Владимир Путин. Наиболее ярким свидетельством того, что Кремль продолжает свою титаническую борьбу с Западом даже после распада Советского Союза, является деятельность российских служб безопасности и разведки. В своих операциях и использовании огромной власти, которой они обладают в российском обществе, они продолжили то, на чем остановилась советская разведка. С 1991 года эти агентства руководствуются реваншистской стратегией, состоящей в том, чтобы снова сделать Россию великой и ниспровергнуть международный порядок, сложившийся после окончания холодной войны, во главе которого стояли США. Военная спецоперация Путина на Украине — жестокое завершение этой стратегии.

Китай также стремится обратить вспять итоги холодной войны. С союзом "без границ", провозглашенным накануне начала российской СВО на Украине, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин пытаются перевернуть международную систему — и в этом они сильно полагаются на свои разведывательные органы. Шпионские агентства могут делать то, что не могут другие ветви власти: проводить внешнюю политику тайными методами. И российская, и китайская разведка делали это для достижения своих ревизионистских целей, используя отвлеченность Соединенных Штатов на войну с терроризмом и преследуя цель нанесения ущерба национальной безопасности США, подрыва западных демократий и кражу как можно большего количества научных и технических секретов.

Вся царская рать

Спецслужбы России считают себя прямыми наследниками КГБ. Хотя Комитет государственной безопасности был расформирован в 1991 году, многие из его бывших офицеров и весь его опыт, документы и даже агенты на Западе были переведены в новую российскую службу безопасности, теперь известную как ФСБ, и службу внешней разведки — СВР. В течение многих лет после окончания холодной войны российская разведка продолжала управлять бывшими советскими агентами на Западе, включая сотрудника контрразведки ЦРУ Олдрича Эймса и агента ФБР Роберта Ханссена. Для России это было обычным делом. Первый директор СВР, ветеран КГБ Евгений Примаков, продолжил традиции советской разведки принуждения и шантажа — тактики, жертвой которой он сам стал в молодости. Согласно материалам, полученным неофициально из архивов КГБ, Примакова шантажом заставили работать на Комитет, когда он был журналистом на Ближнем Востоке в 1960-х годах. Отец-основатель ФСБ Рем Красильников тоже был бывшим офицером КГБ и убежденным коммунистом. Имя его жены, Нинель, было словом "Ленин", написанным наоборот. По словам перебежчика из ФСБ, работавшего под началом Красильникова в 1990-х, ФСБ использовала те же методички, что и КГБ, но идеологические разделы о коммунизме просто выдрали.

Кроме того, есть сам Путин, чей опыт работы в Управлении внешней разведки КГБ глубоко повлиял на его последующую политическую карьеру. Находясь в Дрездене в Восточной Германии (филиал представительства КГБ, штаб-квартира которого находилась в Восточном Берлине), Путин своими глазами видел распад советской империи. Это была, как он позже сказал, величайшая катастрофа ХХ века. Путин называет себя "чекистом" в честь первой советской тайной полиции, ЧК (Чрезвычайная Комиссия). И когда он был директором ФСБ, в его кабинете стоял бюст основателя ЧК Феликса Дзержинского. По сей день Путин ходит походкой сотрудника ФСБ, размахивая левой рукой, но не двигая правой, чтобы все знали, что он обучен специальным методикам.

Как и многие россияне, Путин страдал чем-то вроде синдрома фантомной конечности с тех пор, как распался Советский Союз. В результате в 1990-е годы ему потребовалось совсем немного времени, чтобы убедить себя в том, что НАТО по определению враждебно настроено по отношению к Москве. Советская разведка называла Соединенные Штаты "главным противником". И раз это главный противник, то значит, что это всегда главный враг. В 1990-х годах российские спецслужбы были более агрессивны по отношению к Соединенным Штатам, чем КГБ в более поздний советский период. Ничто так не порождает агрессию, как унижение.

К концу 1990-х годов СВР уже использовала Интернет для распространения дезинформации с целью дискредитации Соединенных Штатов. Офицеры СВР, работавшие в Соединенных Штатах, засыпали американские средства массовой информации и социальные сети материалами прямо из советского пропагандистского сценария, в том числе о тайной расистской программе правительства США и незаконной разработке биологического оружия. Примерно в 1996 году российские хакеры спровоцировали массовый взлом конфиденциальных баз данных правительства США, в том числе НАСА и Пентагона.

Американская разведка, конечно, тоже не сидела сложа руки. Когда в конце 1990-х российская экономика рухнула, ЦРУ удалось приобрести некоторых весьма ценных российских источников, которые предали — за наличные — своих хозяев и нанесли ущерб разведывательным операциям Москвы против Запада. Но потом наступило 11 сентября 2001 года.

Ослепленный борьбой

Поначалу казалось, что война с терроризмом может стать шансом на перезагрузку, основой для более тесного сотрудничества между разведкой США и России. После своей первой встречи с Путиным в 2001 году президент США Джордж Буш-младший однажды заметил, что он "заглянул в душу Путина" и считает, что ему можно доверять. Российские спецслужбы изначально сотрудничали с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом. Но, по словам представителей ЦРУ, медовый месяц американо-российской разведки после 11 сентября был недолгим, уступив место эпохе тайной российской агрессии. Тем временем Вашингтон смотрел в другую сторону. На протяжении всей войны с террором правительство США вкладывало в нее огромные ресурсы в ущерб усилиям по борьбе с угрозами со стороны возрождающихся держав, таких как Россия и Китай.

Так поступали и многие союзники США, в том числе Великобритания. Согласно отчету парламентского комитета по разведке и безопасности за 2020 год, в 2006 году британская служба безопасности MI5 посвятила ошеломляющие 92% своей работы борьбе с терроризмом. Это был тот же год, когда в Лондоне был убит с использованием радиоактивного полония бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Позднее британское общественное расследование показало, что убийство, вероятно, одобрил сам Путин, как и тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев, еще один ветеран КГБ, который сейчас является секретарем Совета безопасности Российской Федерации. Не существует общедоступных данных о том, как спецслужбы США распределяли свое внимание и ресурсы между борьбой с терроризмом и другими приоритетами после 11 сентября, но американские разведчики, с которыми я беседовал, говорили, что антитеррор был в центре внимания американского разведывательного сообщества. Еще в 2017 году эта борьба по-прежнему была главной статьей бюджета Управления директора национальной разведки США.

Гениальность Путина заключалась в том, что он сумел скрыть от западных держав после 11 сентября, что, хотя и сотрудничал с ними в борьбе с терроризмом, но также использовал свои разведывательные службы и для укрепления своего авторитарного режима и превращения России в великую державу. Дома он подавлял инакомыслие, свободную прессу и устранял своих противников, следуя сталинской традиции "нет человека — нет проблемы". В ближнем и дальнем зарубежье России Путин стремился предотвратить расширение НАТО и сдержать то, что он считал подрывной деятельностью США в Восточной Европе. В этом плане Россия вошла в Грузию в 2008 году, заняла Крым в 2014 году и начала СВО на остальной части Украины в 2022 году. Расширение НАТО подпитывало опасения Путина по поводу подрывной деятельности Запада против России, но было бы наивным предполагать, что без расширения альянса Россия оставалась бы мирным и ответственным игроком в глобальной политике.

С момента прихода к власти три десятилетия назад Путин превратил российские службы безопасности и разведки в виртуальное государство в государстве. Он опирается на клан чекистов-силовиков, или просто силовиков, имеющих разведывательное и военное прошлое и обладающих непропорциональным влиянием в его полицейском режиме. По словам инсайдеров ЦРУ, в 2020 году подавляющее большинство кремлевских технократов, управляющих российской экономикой, имеют такое прошлое.

Поэтому неудивительно, что российская стратегия и тактика кажутся взятыми прямо из советского учебника, хотя и обновленного для кибер-эпохи. Социальные сети и цифровые коммуникации предоставляют новые средства для старых целей, обеспечивая российским спецслужбам возможности, о которых КГБ мог только мечтать. Путин использовал различные тайные методики, чтобы подорвать позиции своих противников на Западе. Он вмешивался в демократические выборы в западных странах, особенно в президентские выборы в США в 2016 году, сохраняя советскую традицию, уходящую корнями как минимум в 1948 год. Путин сохранил также практику переброски на Запад глубоко законспирированных "нелегалов", некоторые из которых были раскрыты, арестованы и возвращены Москве в рамках обмена шпионами, напоминающего операции времен холодной войны прошлого века.

Хотя Путин всегда поощрял представление о себе как о супершпионе, на самом деле он оказался свидетелем череды провалов российской разведки. В 2010 году, например, ФБР и ЦРУ ликвидировали сеть российских нелегалов в США. Они сделали это, завербовав ключевого руководителя в нелегальной разведке СВР, который выдал всю русскую нелегальную сеть в Америке. Но самая большая ошибка разведки Путина предшествовала его решению начать военную спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. Американские и британские спецслужбы успешно собрали воедино военные планы Путина и разоблачили их перед миром, лишив его возможности придумывать предлоги для оправдания СВО.

Если когда-нибудь станет возможным увидеть разведданные, которые Путин получил в преддверии СВО на Украине, будет неудивительно, что они подтверждали, а не опровергали его завышенную оценку военной мощи России. В путинском окружении мало места для правды, как и в сталинском. С начала спецоперации российская разведка потерпела ряд оперативных неудач, включая ликвидацию ее шпионских сетей в Норвегии, Швеции и Словении.

Не просто старая шпионская служба

Как и Россия, Китай также использовал войну с терроризмом под руководством США для продвижения своих интересов. По словам офицеров ЦРУ, хорошо разбирающихся в Китае, главная разведывательная служба Пекина, Министерство государственной безопасности, объявило войну американской разведке в 2005 году. С тех пор, пока Вашингтон был поглощен войной с террором, МГБ бросило свои лучшие ресурсы и разведчиков на правительство США и американские корпорации, стараясь похитить как можно больше научных и технических секретов, чтобы поддержать экономику Китая и его военную мощь. Внутренние дебаты в МГБ того времени были отмечены ликованием по поводу того, что Соединенные Штаты, мол, погрязли на Ближнем Востоке и не обращают внимания на успехи Китая на тайном фронте.

Атака МГБ на Соединенные Штаты вскоре окупилась. Согласно отчету о расследовании, опубликованному The New York Times, в 2010 году китайское разведывательное агентство ликвидировало крупную сеть ЦРУ в Китае, что привело к казни или длительному тюремному заключению более дюжины американских источников. Остается неясным, как именно китайская разведка раскрыла сеть ЦРУ, но ущерб был неоспорим. Десять лет спустя сотрудник американской разведки, лично знавший об этих событиях, сказал мне, что ЦРУ до сих пор не восстановило своих позиций Китае.

С тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти, разведывательные атаки Китая против Запада и США, в частности, выросли в геометрической прогрессии. Генеральная задача китайской разведки состоит в том, чтобы реализовать грандиозную стратегию Си: превратить Китай в военную и экономическую державу номер один в мире и перевернуть существующий технологический ландшафт, сделав другие страны зависимыми от китайских технологий, а не от американских. Китайские спецслужбы используют тактику привлечения всего народа к сбору разведывательных данных. Они используют агентурные, кибернетические и коммуникационные возможности (используя воздушные шары и, по-видимому, базу для прослушивания на Кубе), а также общедоступные источники, включая социальные сети. С помощью ряда драконовских законов о национальной безопасности, принятых при Си, Коммунистическая партия Китая вынуждает китайские предприятия и частный бизнес сотрудничать со спецслужбами всякий раз, когда это требуется, тем самым объединяя шпионаж и коммерцию. Результатом стала китайская меркантилистская авторитарная модель, не имеющая аналогов на Западе. КПК использует программы обучения кадров за рубежом и культурный обмен для шпионажа под другим названием. Пекин также активно задействует китайские общины в западных странах, заставляя их передавать разведывательные данные, часто шантажируя их или угрожая членам их семей в Китае.

По данным ФБР, при Си Цзиньпине Китай стал главным "кибер-вором" в мире, похитив у американцев больше личных и коммерческих данных, чем все другие страны вместе взятые. В 2021 году ФБР сообщило, что каждые 12 часов оно открывает новое контрразведывательное расследование, связанное с Китаем. А в июле 2023 года парламентский комитет Великобритании по разведке и безопасности сообщил, что китайское правительство проникло во все сектора британской экономики.

Такие фразы, как "американо-китайская конкуренция", не отражают всю полноту существующей уродливой реальности. Как и российские, китайские спецслужбы конкурируют с противником по принципиально иным правилам, чем их западные коллеги. В отличие от шпионских агентств США или Европы, МГБ не подчиняется закону или независимому общественному надзору. Оно также не несет публичной ответственности перед китайскими гражданами и не подвергается тщательному изучению со стороны свободной прессы. Эти различия и подразумевают то, что такие утверждения, как "все государства шпионят", часто используемые для поверхностного отношения к китайскому шпионажу, вводят в опасное заблуждение. То, что во всех армиях есть пушки, не означает, что все они одинаковы. В отличие от западных разведок, китайские или российские спецслужбы практически не испытывают никаких значимых ограничений. На самом деле китайские и российские сервисы ограничены только своей оперативной эффективностью — то есть тем, что может им попасть в руки. Западные правительства и общественность должны осознать эту угрозу.

Старые враги, новое оружие

Во время холодной войны и Соединенные Штаты, и Советский Союз индустриализировали сбор разведывательных данных, используя компьютеры для атак на криптографию друг друга. Шпионаж перемещался с суши глубоко морские глубины, в стратосферу, а затем даже в космос. Сегодня западные правительства находятся в состоянии новой холодной войны с Россией и Китаем, которая снова меняет природу шпионажа. Нынешняя новая холодная война не является прямым повторением предыдущей, но в ней есть элементы преемственности и сходства, в том числе резкая асимметрия в конфликте западных и восточных разведок. Западным секретным службам было очень сложно собирать достоверную информацию о закрытых полицейских государствах за железным занавесом. Теперь же им еще труднее эффективно действовать в России или Китае с их оруэлловскими внутренними системами наблюдения. Между тем, России и Китаю относительно легко выкрадывать секреты у открытых, свободных и демократических обществ Запада, как это было до них для Советов.

Но сходство между нынешним конфликтом сверхдержав и предыдущим не должно скрывать от нас их различия. Огромный экономический вес Китая и его плотная интеграция в мировую экономику отличают его от Советского Союза. Сегодняшний информационный ландшафт также сильно отличается от даже совсем недавнего прошлого. Коммерческие спутниковые компании, например, теперь предлагают возможности, которые до недавнего времени были прерогативой государств. Разведка с использование открытых источников и коммерческая разведка меняют концепции национальной безопасности. Во время последней холодной войны примерно 80% разведывательных данных США получалось через тайные возможности, и только 20% — из открытых источников. Сегодня считается, что эти пропорции изменились в противоположном соотношении. Будущее западной разведки теперь теснее связано не с правительствами, а с частным сектором. Задача правительств состоит в том, чтобы максимально активизировать возможности коммерческих источников информации. Это потребует совершенно новых подходов к государственно-частному партнерству.

Однако когда речь идет о сборе разведданных о закрытых полицейских государствах, западным правительствам больше всего на свете нужно воображение. Именно воображение привело ЦРУ к разработке высотных самолетов U-2, способных осуществлять шпионаж за железным занавесом, когда другие методы были невозможны. Такое же воображение необходимо сегодня в областях, находящихся на переднем крае национальной безопасности, включая сбор разведывательных данных из открытых источников, использование машинного обучения и искусственного интеллекта, а также квантовые вычисления. Это будет оружие холодной войны нынешнего века, которое определит ее исход.