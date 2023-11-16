Saab совместно с Embraer продвигают на рынок Швеции военно-транспортный самолет C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 15 ноября. Компании Embraer S.A. (Бразилия) и Saab (Швеция) объявили о договоренности по совместному продвижению на шведский рынок военно-транспортного самолета C-390 "Миллениум" производства бразильской Embraer.

Как сообщает Janes.com, в рамках соглашения, объявленного 14 ноября, компании будут сотрудничать в предложении самолета бразильского производства на тендер по программе замены устаревшего парка C-130H "Геркулес" Военно-воздушных сил Швеции.

Как уже сообщал ЦАМТО в сентябре этого года, правительство Швеции добивается разрешения на включение пункта о приобретении новых военно-транспортных самолетов в законопроект об оборонном бюджете на 2024 ф.г. Предложение шведского правительства о приобретении тактических транспортных самолетов связано с необходимостью замены устаревших Tp-84/C-130H "Геркулес".

Причины предложения правительства указаны следующие: "Тактические транспортные возможности авиации имеют решающее значение для быстрой перевозки войск, материалов и припасов. Текущий парк тактических транспортных самолетов Tp-84 (C-130H) устарел и имеет низкую эксплуатационную готовность. Для поддержания возможности тактических воздушных перевозок необходимо внедрить новую авиационную систему. Поскольку потенциал в данной сфере является важным компонентом как для национальной обороны в международных операциях, так и для поддержки Вооруженных сил в операциях по урегулированию кризисов, приобретение должно быть осуществлено в срочном порядке. Предлагается уполномочить правительство принять решение о приобретении нового тактического транспортного самолета". В документе также упоминается, что с техническим обслуживанием самолетов C-130H "Геркулес" возникли проблемы.

Тогда же издание Aereo.jor.br в этой связи напомнило о подписанном между Saab и Embraer 11 апреля 2023 года в ходе выставки по авиакосмическим и оборонным технологиям LAAD меморандуме о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества между компаниями в различных сегментах, прежде всего в развитии новых направлений бизнеса в области разработок.

В объявлении о меморандуме было заявлено, что компании будут работать в партнерстве, чтобы позиционировать новый военно-транспортный самолет C-390 "Миллениум" как предпочтительное решение для удовлетворения потребностей в тактической транспортной авиации шведских ВВС, а также оценить возможность интеграции оборудования и систем Saab на борт C-390.

На фоне успешного продвижения Embraer самолета C-390 "Миллениум" на европейском рынке интерес к программе компании Saab и ее лоббистов очевиден.