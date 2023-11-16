Пентагон: Для ремонта переданных Украине истребителей F-16 будут созданы специальные центры в Европе

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Американские истребители F-16, которые будут переданы Украине, не будут ремонтироваться нам ее территории, несмотря на подготовку украинских техников. Для их ремонта будут созданы специальные центры на территории европейских стран. Об этом заявил замглавы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

Американцы не намерены доверять серьезный ремонт истребителей украинцам, если они и будут что-то ремонтировать, то только "по мелочи". Основная задача техников будет обслуживать самолеты. А серьезным ремонтом и другими техническими работами, требующими квалифицированный персонал, займутся в Европе, где будут созданы специальные центры. Сейчас в Пентагоне рассматривают вариант с Польшей, имеющей опыт обслуживания F-16.

План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ в Европе, - и Польша одно из мест. Мы организовываем это

- заявил Лаплант.

По словам представителя Пентагона, сейчас в Европе предпринимаются меры к обучению украинских техников выполнению "некоторых простых ремонтных работ" и на этом все. Пока не будут подготовлены технические кадры, Киев самолетов не получит. Причем обучение техников займет такое же время, как и пилотов - от полугода до девяти месяцев.

Поставку истребителей F-16 обещали Украине Нидерланды, Дания и Норвегия. Передача состоится после того, как для самолетов будет создана необходимая инфраструктура, подготовлены пилоты и техники. В Киеве планируют начать эксплуатировать истребители уже в феврале 2024 года.