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ТАСС

Пентагон считает, что поставка F-16 Киеву не изменит расстановку сил

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Источник изображения: AP Photo/ Vadim Ghirda

При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил, что это даст Украине "приращение к потенциалу"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу [Украины]. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым", - отметил Кендалл, комментируя планы поставок Киеву самолетов F-16. "Это даст им [украинским властям] приращение к потенциалу, что будет важным. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил", - подчеркнул министр американских ВВС.

На вопрос, как движется подготовка украинских военных летчиков к пилотированию F-16, Кендалл, не вдаваясь в детали, ответил: "Она идет хорошо". "Мы тесно работаем с некоторыми нашими партнерами. США в данном случае выступают в некоторой степени во вспомогательной роли. Мы создали эту программу [обучения украинских летчиков] и теперь находимся в процессе ее скорейшей реализации", - сказал представитель американского военного ведомства, выступая на конференции, проведенной газетой Politico.

Занимающее пост министра ВВС гражданское лицо не является в Соединенных Штатах членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона. Этот чиновник курирует вопросы развития двух вверенных ему видов вооруженных сил - ВВС и Космических сил.

Как объявил в конце августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа, по сути, сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. По словам Карлин, ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев.

Как подчеркнул ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, поставки Западом самолетов F-16 Киеву не сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Аналогичным образом высказался на этот счет в конце мая Кендалл. По его признанию, предстоящая передача Западом Украине F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение". Между тем командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил 18 августа, что на подготовку "пары эскадрилий F-16" в ВСУ и обеспечение их достаточно высокой готовности и профессионализма "может понадобиться четыре или пять лет". 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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