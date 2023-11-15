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Военное обозрение

Минобороны Украины создаёт в своей структуре новое агентство, которое займётся закупками в интересах ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украиская армия должна иметь обмундирование, средства защиты и другое оборудование исключительно отечественного производства. В связи с этим, Министерство обороны Украины создало новое агентство в своей структуре, которое будет вести дела с представителями украинского бизнеса.

В структуре украинского военного ведомства создано "агентство закупок в сфере обороны", которе будет заниматься обеспечением украинской армии всем необходимым, начиная от одежды, питания, одежды и т.п., и заканчивая горюче-смазочными материалами. То есть вся сфера закупок отдается новому агентству. При этом предпочтение должно отдаваться продукции отечественного производства, а не иностранной.

Представители новой структуры будут проводить встречи представителями украинского бизнеса, определять необходимые для ВСУ товары, после чего заключать контракты на поставки. Предприниматели уже бьют себя кулаками в грудь, обещая поставлять украинским военным все самое "лучшее и качественное". Предполагается, что контракты будут долгосрочными.

Министерство обороны Украины стремится, чтобы бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и еда для Вооруженных Сил были украинского производства

- говорится в заявлении.

Также в украинском военном ведомстве запускают проект по рекрутингу. В рамках данного проекта молодые люди могут самостоятельно через специальную платформу выбирать себе подразделение и должность, на которой хотят служить. После чего будущий рекрутер заполняет специальное резюме и отправляет его, дожидаясь ответа. Таким образом в Киеве хотят поправить дела с пополнением.

Армии нужны люди разных профессий от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Минобороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили

- заявил представитель компании, работающей с рекрутинговыми агентствами Украины.

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Страны
Украина
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