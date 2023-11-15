Новый БПЛА «Ланцет» с тепловизором уничтожил британскую гаубицу FH70 ВСУ в зоне спецоперации

Источник изображения: topwar.ru

Гаубица FH70 британского производства, находившаяся на вооружении ВСУ, была уничтожена метким ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции. Кадры уничтожения вражеской артиллерийской системы показали российские военные корреспонденты.

Для уничтожения гаубицы был применен новый БПЛА «Ланцет» с тепловизором, обладающий усовершенствованными возможностями по сравнению с более ранними образцами подобных барражирующих боеприпасов. Известно, что с помощью таких БПЛА было уничтожено большое количество вражеской военной техники и вооружений на различных направлениях.

Как мы видим на опубликованных кадрах, сначала намечается цель – позиция гаубицы ВСУ. Затем на нее направляется барражирующий боеприпас «Ланцет». Следует попадание и происходит взрыв. У противника – минус одна эффективная единица артиллерийского вооружения, переданного Украине западными странами.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

На высокую эффективность «Ланцетов» неоднократно жаловались корреспондентам западных медиа украинские военнослужащие. Они утверждают, что именно на барражирующие боеприпасы приходится значительная часть потерь военной техники, пораженной ударами российских войск.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

По данным западных СМИ, Украина получила 34 гаубицы FH70. Из них 10 единиц передала Италия, а 24 – Эстония, которая после этой поставки лишилась всех гаубиц подобного типа на вооружении своих сухопутных подразделений.